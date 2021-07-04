5 سودانيين سطعوا بأعلام أجنبية على رادار "صقور الجديان"

فتح انضمام النجم الروماني ياسين حامد ذو الأصول السودانية للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم الملقب بـ "صقور الجديان" شهية المنتخب لاستقطاب 4 نجوم آخرين من أصول سودانية ولدوا أو وترعرعوا في دول أوروبية وحمل بعضهم شعار منتخباتها الوطنية.

ويتوقع أن يكون المنتخب السوداني لكرة القدم أكثر المستفيدين من هجرة السودانيين المبكرة بسبب الحرب أو الظروف الاقتصادية أو السياسية، فقد أبدى عدد من النجوم ذوي الأصول السودانية البارزين في الدوريات الأوروبية رغبتهم في حمل شعار بلدهم الأصل.

وإضافة إلى حامد هنالك هاني مختار نجم نادي ناشفيل الأميركي والذي شارك مع عدد من المنتخبات الألمانية والشقيقان محمد وأبوبكر عيسى اللذان يلعبان في الدوريات الإنجليزية، وأسامة مالك لاعب منتخب شباب أستراليا ونادي الباطن السعودي.

حامد اول المنضمين

وأصبح ياسين حامد أول لاعب سوداني ينشط في أوروبا ينضم لصفوف المنتخب السوداني الأول وذلك في سبتمبر 2020.

وشكل انضمامه دفعة قوية للمنتخب الوطني السوداني المتأهل للتصفيات النهائية للبطولة العربية المقامة في ديسمبر المقبل.

ونشأ حامد وترعرع في رومانيا وبدأ مسيرته في أكاديمية ليبرتي سالونا الرومانية التي كانت شاهدة على ميلاد النجم الصغير سنا آنذاك والذي بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي توريس في العام 2016 كأصغر لاعب في دوري الدرجة الأولى الروماني بعدها انضم لفريق سي إف آر كلوج في العام 2017 وبعدها لفريق سيبسي الروماني.

وسيكون ياسين حامد أمام تحد جديد بعد أن نجح في الوصول رفقة منتخب السودان للتصفيات النهائية للبطولة العربية ليقابل نظيره الجزائري رسميا أول ديسمبر المقبل في إفتاح مباريات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب السودان كل من الجزائر ومصر ولبنان.

ويقول حامد لموقع دوت الخليج إن ارتداء قميص المنتخب السوداني يشكل مصدر فخر له ويجعله أكثر شعورا بالانتماء للسودان رغم تنشئته في رومانيا. ويضيف "اتخذت قراري بتمعن ودراسة وأشعر براحة لهذه الخطوة وتحدثت مع والدي ووكيل أعمالي ووافقوا على الفور على انضمامي لمنتخب وطني وشعرت بسعادة كبيرة".

ويرى حامد أنه الوقت المناسب للعودة لحمل شعار المنتخب لأن ذلك يرفع من المستوى لأي لاعب خلال تحقيق النتائج الإيجابية.

وعن المشاركة في منافسات الأمم الأفريقية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل 2022 بين نجم المنتخب السوداني قال حامد: "إنها بطولة كبيرة وتمثل دافعا قويا لي ولأي لاعب آخر لإبراز الإمكانيات وحمل الهم والعزيمة الوطنية."

هاني مختار

ويبرز أيضا هاني مختار الألماني الجنسية لاعب نادي ناشفيل الأميركي، من بين النجوم الذين يهتم بهم المنتخب الوطني السوداني خلال الفترة المقبلة. وبالفعل قدمت لهاني الدعوة للانضمام للمنتخب الأول الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا مطلع العام المقبل.

ومثل مختار المنتخبات الألمانية في جميع المراحل السنية من الناشئين إلى الأولمبي وحقق مع منتخب الشباب لقب بطولة أوروبا في 2014.

وولد مختار في برلين لأم ألمانية وأب سوداني.

وبدأ مختار مسيرته في أكاديمية هيرتا برلين قبل أن يمثل الفريق الأول لثلاثة مواسم خلال الفترة من 2012 إلى 2015.

الاسترالي مالك

سيكون الأسترالي من أصول سودانية أسامة مالك على الموعد أيضا، حيث قدمت له الدعوة بالفعل للانضمام للمنتخب الوطني السوداني. وبعد مسيرة ناجحة في أستراليا التي هاجر إليها في وقت مبكر انضم مالك لفريق الباطن في الدوري السعودي قادما من نادي "ملبورن" الأسترالي.

ونشأ مالك ذو الـ 28 عاما في نادي الأملاك بالعاصمة الخرطوم قبل هجرته لأستراليا. وعند سن الثانية عشر لعب مالك لنادي إيدلايد الأسترالي وشارك معه في كأس العالم للأندية 2008 حين كان عمره 18 عاما.

شقيقان بتجربة إنجليزية

وتضم قائمة اللاعبين الأوروبيين ذوي الأصول السودانية المتوقع أن يكونوا هدفا لصقور الجديان الشقيقان محمد وأبوبكر عيسى اللذان يلعبان في إنجلترا.

وبرز اسم محمد عيسى مهاجم نادي شيلتنهام تاون الإنجليزي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بقوة خلال الموسم الحالي وبات من أقوى المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وترك عيسى بصمة واضحة مع ناديه حيث أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا في موسم واحد.

ويرى عيسى أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر كبير له، مبديا رغبته للانضمام للمنتخب في البطولة العربية.

حماس وترقب

يرى الناقد الرياضي محمود جبارة السادة أن التحاق اللاعبين السودانيين من أصول أجنبية له فوائد عديدة على الكرة السودانية، ويقول لموقع دوت الخليج إن تجارب هؤلاء اللاعبين ستعود بالنفع الكبير على المنتخب وعلى تطوير الرياضة.

كما أبدى حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية تحمسه للغاية لانضمام اللاعبين فقد ظل يتابع بنفسه كل ملفات اللاعبين ويجري اتصالات مكثفة من اجل إقناعهم بالانضمام للمنتخب السوداني.