إلغاء كول تون اتصالات أحد أكثر الخدمات التي يبحث عنها مستخدمي شبكة المحمول Etisalat، فخدمة الكوول تون هي خدمة مقدمة من شركات الخطوط للاتصالات لعملائها بهدف زيادة أرباح الشركة وأيضا الترفيه على عملائها، وهي عبارة عن نغمة أو دعاء يتم اختيارها ليستطيع المتصل بك سماعها بدلا من الرنين الروتيني العادي حالما تقوم بعملية الرد على المتصل.

إلغاء كول تون اتصالات

لإلغاء الاشتراك فى خدمة الكول تون لعملاء خطوط اتصالات هناك عدة طرق لإلغاء الخدمة وذلك كي يتسنى للمشترك الاختيار فيما بينها وهى كالتالي:

الطريقة الأولى

أولا عليك الاتصال على رقم ١٥٠٠

سيقوم بالرد عليك برسالة مسجلة تقول قم بإختيار اللغة ومن خلال ضغطك على رقم ١ تم اختيار اللغة العربية

وستقوم بعرض عدد من الخدمات مصحوبة بالرقم المخصص للخدمة، وكل ما عليك فعله هو الضغط على رقم ٦ المخصص لإلغاء خدمة الكوول تون.

الطريقة الثانية

طلب الكود السريع المخصص لإلغاء خدمة الكوول تون وهو *١٥*٥# .

الطريقة الثالثة

إذا لم تكن تعجبك رنة الكوول تون فتستطيع مسحها مباشرة خلال طلبك للكود هكذا *١٥*كود الرنة# .

يمكن للعميل أن ييقم باستخدام الكود المباشر(#05*15*) ( نجمة 15 نجمة 05 شباك)

يمكن ايضاً إلغاء الخدمة من تطبيق My Etisalat، والدخول على حسابك الشخصي، ومن ثم اختيار إلغاء

الكول تون بكل سهولة وبساطة.

كود الغاء الكول تون اتصالات 2021كول تون اتصالات

قد تشترك بخدمة call tone etisalat بدون قصد منك بل وأيضا يتم تجديدها، حيث بدأ الكثير من العملاء من

الانزعاج من هذه الخدمة بسبب ما يتم خصمه منهم كل شهر بسبب خدمة الكوول تون إذ يتم خصم مبلغ قدره

٥ جنيهات من قيمة الرصيد، وتعتبر هذه تكلفة على العميل ولا يستطيع الاستفادة من الرصيد الذي تم شحنه،

وعلى ذلك بدأت تصل للشركة الكثير من الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني المخصص لشركة اتصالات بخصوص

خدمة الكوول تون ومساؤها على العملاء، ويريدون عدم تجديد هذه الخدمة مجددا، لذلك قدمنا لكم في السطور

الماضية كيفية إلغاء كول تون اتصالات وحذف خدمة الكوول تون نهائياً.