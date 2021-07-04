رابط نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات moe.gov.ae نتائج الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الإماراتية

رابط نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات، حيث يترقب الكثير من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة عن نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة بالإمارات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، عن أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثاني عشر في يوم الأحد 4/7/2021، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

نتائج الثانوية العامة الإماراتية 2021

يترقب المئات من الطلاب وأولياء الأمور بالإمارات العربية المتحدة نتيجة الصف الثاني عشر 2021، والتي قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن أنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 ميلاديا، والموافق 24 ذو القعدة 1442 هجريا، وهذا في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت أبو ظبي، حيث سيظهر السيد وزير التربية والتعليم في المؤتمر ليعلن كافة التفاصيل حول السنة الدراسية، وأسماء أوائل الطلبة، وكافة التفاصيل الأخرى.

رابط نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات 2021 moe.gov.ae

ويريد الكثير من الطلاب معرفة كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة الإماراتية فور الإعلان عنها، ويمكنك معرفتها بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية من الرابط moe.gov.ae.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر السنة الدراسية (الصف الثاني عشر).

اضغط على بحث النتيجة، والتي ستظهر لك بعد الإعلان عنها بشكل رسمي.

موعد نتائج الطلاب بالإمارات

كما وقد أعلنت أيضا وزارة التربية والتعليم عبر تغريدة على تويتر عن مواعيد نتائج الطلاب في الصفوف المختلفة، والتي ستكون كالتالي:

الصف الثاني عشر: الأحد 4 يوليو 2021.

الصف العاشر والحادي عشر: الإثنين 5 يوليو 2021.

الصف الثامن والتاسع: الثلاثاء 6 يوليو 2021.

من الصف الرابع حتى السابع: الاربعاء 7 يوليو 2021.

من الصف الأول حتى الثالث: الخميس 8 يوليو 2021.

نتائج الثانوية العامة بالإمارات 2021

وجدير بالذكر أن اختبارات مرحلة الثانوية العامة بالإمارات قد بدأت يوم 19 يونيو، وقد استمرت لمدة 11 يوم حيث انتهت بيوم 30 يونيو الشهر المنصرم، وقد بلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بالإمارات حوالي 29 ألف طالب وطالبة، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم النتائج بترقب.