البرازيل تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى البرازيل إلى 18 مليونا و742.025 إصابة، وإجمالى الوفيات إلى 523.587 وفاة. وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والأولى على مستوى قارة أمريكا اللاتينية.

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