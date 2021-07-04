فريق فلسطيني يفوز بمسابقة تصميم وإعادة إعمار مرفأ بيروت

فاز أربعة فلسطينيين، من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، بالمركز الأول في مسابقةٍ دولية لتصميم وإعادة إعمار مرفأ بيروت المدمر في لبنان.

ونال الفريق الفلسطيني جائزة فينيكس 2021 التي تُقدمها منظمة iDAR-Jerusalem، وهي منظمة فلسطينية غير ربحية مركزها القدس، تُروّج للهندسة المعمارية عبر الاحتفاء بأفكار التصميم المبتكرة والبارزة.

وفاز المشروع الفلسطيني على مشروعين لفريقين منافسين: روسي وإيطالي، وجائزة Pheonix-2021 هي جزء من برنامج جائزة حيفا الدولي الذي تنظمه مؤسسة IDAR-Jerusalem ومقرها القدس أسسها مهندس فلسطيني، والتي تهدف إلى معالجة مساحات "المخاطر" في مناطق مختلفة من العالم كمحاولة لخلق افكار معمارية وحضرية مبتكرة لبحث إمكانيات إعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة.

وتطرق موضوع المسابقة لهذا العام إلى الانفجار المأساوي الذي ضرب مدينة بيروت وأثره المدمر على مينائها البحري وفضائها العام.

شاركت بالمسابقة عدة فرق من دول مختلفة على الصعيد العالمي، وتأهل للمسابقة 13 مشروعاً حاز فيهم مشروع الفريق الفلسطيني M.A.D Architects على المركز الأول بعنوان "ما بعد الانفجار- بيروت المنتجة"، وهم المهندسون الآء أبوعوض، ديالا أندونيا، ميس بني عودة ومجد المالكي.

المشروع

طرح المشروع جوانب رئيسية حاسمة في إعادة بناء عدة أحياء في مدينة بيروت وفق ما أوضحه فريق المهندسين لموقع دوت الخليج "أبرزها خلق منظومة اقتصاد محلي جديدة مشغلها السكان المحليون، بحيث تعتمد هذه المنظومة بشكل أساسي على نظام التعليم المهني، من خلال توفير مساحات تضم ورش عمل ومصانع إنتاجية ومدارس مهنية وزراعية لتساهم في حل أزمة البطالة واستمرارية العمل.

ومن أهداف المشروع، أوضح الفريق "إعطاء أحقية المواطن بمدينته من خلال مطالبته بمقاومة الخصخصة وخلق مساحات عامة تأوي جميع أنواع الأنشطة الإجتماعية التي تهدف إلى زيادة الترابط والوحدة المجتمعية سواء على شكل مساحات عامة مفتوحة أو أسواق محلية ينتجها سكان المدينة المحليين ويسلط الضوء على جميع المبادرات الموجهة لإعادة استخدام المواد مثل الحديد والخشب والزجاج التي تناثرت بشكل كبير في بعض أحياء المدينة جراء الانفجار."

وقال المهندس مجد المالكي، عضو الفريق الفائز، في اتصال مع موقع دوت الخليج "يُقدّم مشروع الهندسة المعمارية هذا رؤية جديدة ستجعل من بيروت عاصمةً مُنتجة تعتمد على إمكاناتها الخاصة، وذلك في أعقاب الانفجار الذي تسبّب في تدمير عديد من المنازل وزيادة معدلات البطالة."

وأضاف "أدّى الانفجار كذلك إلى نقصٍ في الغذاء نتيجة تدمير صوامع الحبوب. ويسعى المشروع إلى إعادة استخدام ما تبقى في الموقع، وإعادة تدوير مواد مثل الحديد والخشب والزجاج المتناثر حول مكان الإنفجار، إذ يُمكن استخدام هذه المواد في عملية إعادة الإعمار".

المالكي قال أيضاً، إن "الجهود المبذولة للدفع بالاقتصاد المحلي من أهم جوانب المشروع، وذلك من خلال توفير مساحات إبداعية للورش ومساحات الإنتاج والمدارس الزراعية والمهنية ما يساهم في مكافحة البطالة التي تفاقمت عقب الانفجار، وخلق فرص عمل مستقبلية لمئات اللبنانيين.

كما يهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية مؤقتة سريعاً لـ300 ألف لبناني ممن فقدوا منازلهم في الانفجار. وهذه المنازل المؤقتة ستكون قابلةً للتطوير في المستقبل، حتى تتحول إلى أماكن دائمة للسكن أو العمل".

وأردف المالكي "يرتكز مشروعنا على حفظ وتخليد الذاكرة الجماعية المتجسدة في الصوامع ومنطقة الانفجار، من خلال الدمج المدروس للأنشطة اليومية مع الذكريات القاسية في المكان كتذكير دائم بندوب المدينة والأحباء الذين فقدوا في هذا الحادث. فبالتالي تم تحديد منطقة الانفجار والصوامع كنقطة محورية ومركزية للمدينة الجديدة من خلال تعزيز وتدعيم الصوامع بهيكل وظيفي وإنشائي يعمل كجزء من الفضاء العام والسوق المحلي (سوق الصوامع)

وقالت المهندسة آلاء أبو عوض، أحد أعضاء الفريق، لـ "دوت الخليج" يُركز المشروع على خلق المساحات العامة والأسواق الشعبية للسكان المحليين، مع الحفاظ على الذاكرة الجماعية للبنانيين من خلال التركيز على صوامع الحبوب. وقد تطلّب المشروع جهوداً كبرى من جانب أعضاء الفريق الذين استغرقوا أربعة أشهر من العمل والبحث المستمرَّين قبل إنهائه".

وأردفت آلاء أنّ لبنان يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، لذا فإن مشروع الفريق الفلسطيني بمثابة بادرة دعم منهم للشعب اللبناني.

أضافت "هناك عديد من التحديات التي واجهها الفريق. وأهمُّها قلة المعلومات المتوافرة عن مدينة بيروت، وأعداد المباني المهدمة، وأوضاع المباني التي ما تزال قائمة".

وختمت المهندسة الاء " لجأ الفريق إلى الشبكات الاجتماعية؛ من أجل الحصول على معلومات حول حجم الأضرار، إلى جانب الخرائط التي حصلوا عليها من لجنة المسابقة ويهدف مشروعنا إلى إعادة استخدام هذه المواد في عملية إعادة الإعمار وربطها مع مدارس التعليم المهني والمساحات الإنتاجية الصناعية التي يمكن أن تساعد في خلق معرفة جديدة تدعم في تحقيق الهدف."