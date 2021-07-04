تسجيل الدعم الريفي reef.gov.sa.. كل ما تريده عن التسجيل في برنامج الدعم الريفي

برنامج الدعم الريفي ، هو ما يرغب في الإطلاع عليه كافة المزارعين في المملكة السعودية، وذلك تزامناً مع إطلاقه من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يود الكثير منهم الوصول إلى رابط التسجيل في الدعم الريفي وذلك من خلال بوابة دعم ريف وتسجيل الدخول للاستفادة من كافة الخدمات والدعم المُقدم، ولإتمام عملية التسجيل في الدعم الريفي هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها، وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قد أوضحت شروط تسجيل دعم ريف، وهو ما سنتعرف عليه أيضاً خلال هذه الصفحة، بخلاف رابط بوابة ريف – التسجيل في الدعم الريفي.

برنامج الدعم الريفي

برنامج الدعم الريف ، هو أحد ا÷م البرامج التي تم إطلاقها حديثا في المملكة السعودية، وتابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ويأتي ضمن رؤية المملكة السعودية 2030، وتم إطلاق هذا البرنامج من أجل أن يُحقق أهداف مهمه من ضمنها تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاج، وهو موضوع وضع اهتمام كبير جداً.

ومع إعلان بدء تسجيل الدعم الريفي ، بدأ الكثير يتطلع لمعرفة طريقة التسجيل في الدعم الريفي ، وكم مبلغ دعم ريف، ومتى موعد نزول الدعم الريفي لجميع المقبولين الذين أتموا عملية تسجيل دعم ريف بنجاح، وفقاً للشروط التي أفصحت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي نتعرف عليها أدناه.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية.

استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

شروط برنامج الدعم الريفيطريقة تسجيل الدعم الريفي

من خلال الفيديو التالي يُمكنكم الإطلاع على طريقة تسجيل دعم ريف عبر بوابة ريف تسجيل الدخول.

رابط التسجيل في الدعم الريفي عبر بوابة ريف تسجيل الدخول

من خلال تسجيل دخول بوابة ريف ، يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص تسجيل دعم ريف، ومعرفة طريقة التسجيل في الدعم الريفي، وجدير بالذكر أن برنامج الدعم الريفي يستهدف القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع.