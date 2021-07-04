رابط شغال لمعرفة نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2021 دور اول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2021 ، اختتم طلبة السادس الابتدائي الموجودين بالمدن العراقية اختباراتهم فى ظل ظروف عصيبة للغاية سواء كانت جراء تفشى كوفيد 19 او غير ذلك، مما ادى لاضطراب نفسية طلبة السادس الابتدائي اثناء تأدية اختباراتهم، لكن حاولت الوزارة المختصة بالتعليم فى العراق ان تعوضهم عن ذلك بتسهيل الوصول لـ نتيجة السادس الابتدائي.

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2021

قضي طلبة السادس الابتدائي اختباراتهم فى ظروف مضطربة للغاية يكفي قلقهم من الاصابة بكورونا الذي جعلهم يتواصلون بحذر شديد بينهم وبين زملائهم، لكن راعت التربية والتعليم هذه الاضطرابات فى التصحيح فأكدت على المختصين بـ هذا الامر بمحاولة تحقيق التركيز الكامل عند القيام بعملهم حتى لا يُقهر أياً من الطلبة ويُحرم من نتيجة مقدرة له، كذلك راعت وزارة التعليم عدم إطالة وقت إظهار النتائج حتى لا يزداد اضطراب وقلق طلبة السادس الابتدائي فلم يفت شهر كامل إلا واشارت بقرب الافصاح عن النتائج، وبدأت فعلياً منذ ايام بالافصاح عن اسماء ودرجات اوائل السادس الابتدائي ثم تستأنف بعد ذلك الافصاح عن بقية اسماء المرحلة ذاتها، وذلك هو الشائع فى مختلف البلدان بشتي المراحل البدأ بالكشف عن اسماء اوائل المرحلة ثم يحين دور البقية، عقب الاختتام من تجميع نتائج طلبة السادس الابتدائي سيتم طرحها على المنصة التابعة للتربية والتعليم كي يصل لها الطلبة بيسر بلا أى مجهود.

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراقكشف نتيجة السادس الابتدائي بالعراق

اهم ما يتسائل عنه طلبة السادس الابتدائي هذه الفترة عقب تصريحات وزارة التعليم بقرب كشف نتيجة السادس الابتدائي هو كيفية الوصول لـ نتيجة السادس الابتدائي بالعراق للعام الحالي 2021 بواسطة المنصة المختصة بنشر النتائج، حيث جعلت التربية والتعليم موقعها يقوم بهذه المهمة كي تستطيع تحقيق الاشراف الكامل عليه وحماية بيانات الطلبة المسجلة عليه، ويتم النظر لـ نتيجة السادس الابتدائي فور تحميلها على الموقع عن طريق:-