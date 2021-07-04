التسجيل في بوابة القبول بجامعة نجران لمرحلة البكالوريوس والدبلوم، حيث أعلنت اليوم عمادة القبول والتسجيل من خلال جامعة نجران عن بداية التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني وذلك لجميع الطلاب والطالبات من الأفراد الخريجين والخريجات بمرحلة الثانوية وذلك من أجل التسجيل في العام الدراسي الجامعي الجديد القادم 1443، ويتم التقديم لجميع الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وقد أعلنت الجامعة أن التسجيل سوف ينتهي يوم 28 من الشهر الحالي، وقد أعلنت الجامعة بأن التسجيل لديها سوف يكون من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في جميع الطلاب، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في بوابة القبول بجامعة نجران لمرحلة البكالوريوس والدبلوم.

شروط التسجيل في جامعة نجران لمرحلة البكالوريوس والدبلوم

عند التسجيل في جامعة نجران يجب توافر عدد من الشروط العامة في جميع الطلاب الراغبين في التقديم، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أن يكون من أم سعودية.

يجب أن يكون الطالب أو الطالب حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة سواء كانت من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارج المملكة.

يجب أن يتمتع الطالب بحسن السير والسلوك.

أن لا يتعدى عمر الطالب الراغب في التقديم عن 25 عام للطلاب و30 عام للطالبات.

إجمالي درجات الطالب في اختيار القدرات والتحصيلي يجب ألا يقل عن 50 درجة.

ألا يكون قد تم فصل الطالب من أي جامعات أخري بسبب تأديبي أو لسبب أكاديمي.

ألا يكون الطالب أو الطالبة مقيدين بأي جهة تعليمية أخري داخل المملكة.

متوسط احتساب النسب المؤهلة والموزونة

عند وجود رغبة لجميع الطلاب والطالبات من أجل التقديم في بوابة القبول بجامعة نجران لمرحلة البكالوريوس والدبلوم يجب التعرف أولاً علي النسب الخاصة بحساب النسب المؤهلة وكذلك حساب النسبة الموزونة والتي تم تحديدها كالتالي لجميع الطلاب: