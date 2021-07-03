تونس.. إطفاء 100 حريق فى يوم واحد

تونس.. إطفاء 100 حريق فى يوم واحدأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحماية المدنية قامت، يوم الجمعة، بـ 102 عملية إطفاء حرائق بمناطق مختلفة من البلاد، وفق ما ذكر موقع موزاييك التونسى يوم السبت.

وأفاد ذات المصدر بأن الوحدات التّابعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة قامت أمس الاول بــ 445 تدخّلا، بينها 102 لإطفاء حرائق و68 للنّجدة بالطّرقات و258 تدخّلا للإسعاف في غير حوادث المرور.

المشهد صار متكررا في السنوات الأخيرة، وكلما ارتفعت درجات الحرارة، ففى 25 يونيو الماضى أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا أوضحت أن وحدات الحماية المدنية التونسية أخمدت 113 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت بـ 465 تدخلا، بينها 113 لإطفاء حرائق.

وفى أغسطس 2020 رصدت الإدارة العامة للغابات بتونس، 80 حريقا، اندلعت بشكل متتابع في غابات الشمال الغربي و الوسط، والتي طالت أفزعت الأهالي وأضرت بمورد رزقهم، حيث أتلفت الأشجار الغابية وأشجار الزيتون وبيوت النحل، ونفقت بسببها عدد من الحيوانات، وكلها تمثل مورد الرزق الوحيد لسكان القرى والتجمعات السكنية المتاخمة للغابات .

(وكالات)