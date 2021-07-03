أخبار اليمن : قصف سعودي متجدد يطال قرى حدودية بصعدة يوقع شهيد

دوت الخليج -

قصف سعودي متجدد يطال قرى حدودية بصعدة يوقع شهيد

واصلت قوات العدو السعودي اليوم عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، مسجلة المزيد من الضحايا المدنيين. قصف سعودي متجدد يطال قرى حدودية بصعدة يوقع شهيدواصلت قوات العدو السعودي اليوم عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، مسجلة المزيد من الضحايا المدنيين. وأوضح مصدر أمني أن قوات العدو السعودي استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن وتضرر الممتلكات. وذكر المصدر أن مناطق آهلة بالسكان في مديرية الظاهر تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، طال الطرق العامة ومزارع المواطنين.

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