الان نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني فقط

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها مع حضراتكم لأجل مساعدة الطلاب بالتعرف على نتائجهم بالدور الاول، حيث بعد ان تم الانتهاء من اعلان اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراق تدور الأنظار بالوقت الحالي حول التعرف على نتائج إتمام الصف السادس الابتدائي داخل العراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالطلاب، حيث عقب طول انتظار أكدت التربية والتعليم العراقية على انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى جميع المحافظات العراقية لتجري الآن أعمال رفع درجات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021

بشكل مؤخر انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال عقد اختبارات الصف السادس الابتدائي داخل العراق وذلك بشكل هو الاول من نوعه من حيث اتباع جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة موجة انتشار فيروس كورونا المستجد، على ان تشير التصريحات والأخبار والتقارير الرسمية على ان نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق سيجري اعمال إعلانها اونلاين فى ساعات قليلة من الآن تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم على عرض نتائج الطلاب بأمن شكل ممكن دون تعريض حياة الطلاب للخطر نقل عدوي كوفد 19، ولهذا الامر نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي داخل العراق وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراقخطوات التعرف على نتيجة السادس الابتدائي بالعراق

اجراء الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، على ان يصبح بإمكان كل طالب عراقي الدخول على موقع وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج فقط بالرقم الامتحاني.

عن مواعيد اعلان واعتماد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي داخل العراق 2021 فأكد حولها معالي وزير التربية والتعليم العراقي على ان تكون معلنة بشكل كامل على مستوى جميع المحافظات العراقية في بداية الأسبوع الاول من شهر يوليو الحالي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي.