موعد عودة الدراسة في السعودية بالمؤسسات التعليمية 1443

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بداية الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسعودية، بعدما شهد العامين الماضيين توقف الدراسة الحضورية في المدارس السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات وجميع المؤسسات التعليمية في السعودية، وذكرت الوزارة أنه لعودة الدراسة في العام الدراسي الجديد تم وضع بعض الخطط الوقائية الجديدة للتسهيل من عملية الدراسة في الفصول المدرسية سواء للجامعات أو المدارس، فبعد التوقف عن الحضور للمدارس لمدة عامين بالتأكيد سيشعر الطلاب ببعض التوتر عند عودتها.عودة الدراسة في السعودية بالمؤسسات التعليمية 1443
يوضح إعلان وزير التربية والتعليم عن موعد العام الدراسي الجديد في السعودية أن الدراسة ستعود بمشيئة الله في الحادي والعشرين من شهر محرم الموافق الأحد 1443، وهو التاسع والعشرين من أغسطس 2021.
وستكون عودة الدراسة الحضورية في السعودية وفقًا لفئات محددة ستقوم بذكرها وزارة التربية والتعليم، فقد تم تعاون كبير بين كلا الوزارتين الصحة والتربية والتعليم لوضع مجموعة من التعميمات الوقائية للتعرف على طريقة عودة الدراسة في الفصول، ولرفع مستوى استقبال العام الدراسي الجديد من قبل الطلاب والمعلمين والعاملين بالمؤسسة.
مع العلم أن هذا العام مختلف عما سبق بشكل واضح، حيث سيتم تطبيق الثلاثة فصول دراسية في هذا العام، وسيكون هذا النظام طويلًا بطريقة ما وقد راعت وزارة التربية والتعليم هذا النظام حيث قد تم إخلال تلك الفصول بأيام إجازة كثيرة أثناء الدراسة.التقويم الدراسي للعام الجديد 1443
سيتم تطبيق العام الدراسي الجديد بهذا الشكل وفقًا للتقويم الدراسي الذي طرحته وزارة التربية والتعليم:
- 21 محرم عودة الدراسة.
- 15 و16 صفر إجازة اليوم الوطني.
- 11 و12 ربيع الأول إجازة الأسبوع المطول الأول.
- 29 ربيع الأول إجازة الأسبوع المطول الثاني.
- 20 ربيع الآخر إجازة الفصل الدراسي الأول.
- 1 جمادي الأولى عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
- 10 جمادي الأولى إجازة الأسبوع المطول الأول.
- 3 جمادي الآخرة إجازة نصف الفصل التعليمي الثاني.
- 13 جمادي الآخرة عودة الدراسة مرة أخرى للفصل التعليمي الثاني.
- 1 و2 رجب إجازة نهاية أسبوع مطول.
- 22 و23 رجب إجازة نهاية أسبوع مطول آخر.
- 7 شعبان إجازة الفصل الدراسي الثاني.
- 17 شعبان عودة الدراسة للفصل الدراسي الثالث.
- 24 رمضان إجازة عيد الفطر.
- 7 شوال العودة بعد شهر عيد الفطر.
- 24 و25 شوال إجازة الأسبوع المطول.
- 16 و17 ذي القعدة إجازة أسبوع مطول.
- 1 ذي الحجة إجازة نهاية العام الدراسي الجديد.
الوسوم
بداية الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسعودية، بعدما شهد العامين الماضيين توقف الدراسة الحضورية في المدارس السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات وجميع المؤسسات التعليمية في السعودية، وذكرت الوزارة أنه لعودة الدراسة في العام الدراسي الجديد تم وضع بعض الخطط الوقائية الجديدة للتسهيل من عملية الدراسة في الفصول المدرسية سواء للجامعات أو المدارس، فبعد التوقف عن الحضور للمدارس لمدة عامين بالتأكيد سيشعر الطلاب ببعض التوتر عند عودتها.عودة الدراسة في السعودية بالمؤسسات التعليمية 1443
يوضح إعلان وزير التربية والتعليم عن موعد العام الدراسي الجديد في السعودية أن الدراسة ستعود بمشيئة الله في الحادي والعشرين من شهر محرم الموافق الأحد 1443، وهو التاسع والعشرين من أغسطس 2021.
وستكون عودة الدراسة الحضورية في السعودية وفقًا لفئات محددة ستقوم بذكرها وزارة التربية والتعليم، فقد تم تعاون كبير بين كلا الوزارتين الصحة والتربية والتعليم لوضع مجموعة من التعميمات الوقائية للتعرف على طريقة عودة الدراسة في الفصول، ولرفع مستوى استقبال العام الدراسي الجديد من قبل الطلاب والمعلمين والعاملين بالمؤسسة.
مع العلم أن هذا العام مختلف عما سبق بشكل واضح، حيث سيتم تطبيق الثلاثة فصول دراسية في هذا العام، وسيكون هذا النظام طويلًا بطريقة ما وقد راعت وزارة التربية والتعليم هذا النظام حيث قد تم إخلال تلك الفصول بأيام إجازة كثيرة أثناء الدراسة.التقويم الدراسي للعام الجديد 1443
سيتم تطبيق العام الدراسي الجديد بهذا الشكل وفقًا للتقويم الدراسي الذي طرحته وزارة التربية والتعليم:
- 21 محرم عودة الدراسة.
- 15 و16 صفر إجازة اليوم الوطني.
- 11 و12 ربيع الأول إجازة الأسبوع المطول الأول.
- 29 ربيع الأول إجازة الأسبوع المطول الثاني.
- 20 ربيع الآخر إجازة الفصل الدراسي الأول.
- 1 جمادي الأولى عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
- 10 جمادي الأولى إجازة الأسبوع المطول الأول.
- 3 جمادي الآخرة إجازة نصف الفصل التعليمي الثاني.
- 13 جمادي الآخرة عودة الدراسة مرة أخرى للفصل التعليمي الثاني.
- 1 و2 رجب إجازة نهاية أسبوع مطول.
- 22 و23 رجب إجازة نهاية أسبوع مطول آخر.
- 7 شعبان إجازة الفصل الدراسي الثاني.
- 17 شعبان عودة الدراسة للفصل الدراسي الثالث.
- 24 رمضان إجازة عيد الفطر.
- 7 شوال العودة بعد شهر عيد الفطر.
- 24 و25 شوال إجازة الأسبوع المطول.
- 16 و17 ذي القعدة إجازة أسبوع مطول.
- 1 ذي الحجة إجازة نهاية العام الدراسي الجديد.
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