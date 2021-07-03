موعد عودة الدراسة في السعودية بالمؤسسات التعليمية 1443

بداية الدراسة في المؤسسات التعليمية بالسعودية، بعدما شهد العامين الماضيين توقف الدراسة الحضورية في المدارس السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات وجميع المؤسسات التعليمية في السعودية، وذكرت الوزارة أنه لعودة الدراسة في العام الدراسي الجديد تم وضع بعض الخطط الوقائية الجديدة للتسهيل من عملية الدراسة في الفصول المدرسية سواء للجامعات أو المدارس، فبعد التوقف عن الحضور للمدارس لمدة عامين بالتأكيد سيشعر الطلاب ببعض التوتر عند عودتها.

عودة الدراسة في السعودية بالمؤسسات التعليمية 1443

يوضح إعلان وزير التربية والتعليم عن موعد العام الدراسي الجديد في السعودية أن الدراسة ستعود بمشيئة الله في الحادي والعشرين من شهر محرم الموافق الأحد 1443، وهو التاسع والعشرين من أغسطس 2021.

وستكون عودة الدراسة الحضورية في السعودية وفقًا لفئات محددة ستقوم بذكرها وزارة التربية والتعليم، فقد تم تعاون كبير بين كلا الوزارتين الصحة والتربية والتعليم لوضع مجموعة من التعميمات الوقائية للتعرف على طريقة عودة الدراسة في الفصول، ولرفع مستوى استقبال العام الدراسي الجديد من قبل الطلاب والمعلمين والعاملين بالمؤسسة.

مع العلم أن هذا العام مختلف عما سبق بشكل واضح، حيث سيتم تطبيق الثلاثة فصول دراسية في هذا العام، وسيكون هذا النظام طويلًا بطريقة ما وقد راعت وزارة التربية والتعليم هذا النظام حيث قد تم إخلال تلك الفصول بأيام إجازة كثيرة أثناء الدراسة.

التقويم الدراسي للعام الجديد 1443

سيتم تطبيق العام الدراسي الجديد بهذا الشكل وفقًا للتقويم الدراسي الذي طرحته وزارة التربية والتعليم: