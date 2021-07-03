السفير الأردنى: قاعدة 3 يوليو تضيف لمكانة مصر وقوتها الكثير

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، فى تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "تشرفت مندوبا عن جلالة سيدنا -حفظه الله- «الملك عبدالله الثانى» بالمشاركة فى حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية فى ‎مصر".

وأضاف العضايلة، فى تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن القاعدة تضيف لمكانة مصر وقوتها الكثير، لتبقى على الدوام سنداً وذخراً عربياً نعتز به.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية" بترا" قالت فى خبرها: مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثانى، شارك السفير الأردنى لدى مصر أمجد العضايلة فى حفل افتتاح قاعدة (3 يوليو) البحرية، الذى رعاه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن القاعدة، التى حضر مراسم افتتاحها ممثلو رؤساء دول ودبلوماسيون وقادة عسكريون، تقع فى منطقة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالى الغربى لمصر، لتضاف إلى منظومة القواعد البحرية المصرية.

وأكدت أن القاعدة تعتبر أحدث القواعد العسكرية المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتضم العديد من المنشآت المتطورة وميادين التدريب والعمليات المشتركة وبرجاً للمراقبة البحرية، وتستخدم أيضاً بالإضافة إلى المهام العسكرية فى مكافحة التهريب والحد من الهجرة غير الشرعية.

وتشهد العلاقات الأردنية المصرية، بقيادة وتوجيهات الملك عبدالله الثانى وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطوراً مشهوداً يطال مختلف مجالات التعاون الثنائية، وآخر متعدد الأطراف ضمن سياق التكامل والتنسيق مع الدول العربية وحول قضايا المنطقة.