هاتف جديد من هونر Honor x20 SE | أهم المميزات والعيوب والسعر

بعد الإطلاق الكبير من شركة Honor لأحدث هواتفها من عائلة Honor 50 ، أعلنت الشركة عن هاتف آخر جديد تحت مسمي Honor x20 SE ، يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات والمميزات مقابل السعر تجعله أحد المنافسين في سوق الهواتف الذكية. مواصفات هاتف Honor x20 SE: ‌الهاتف خفيف نسبياً فيصل وزنه إلي 179 جراماً.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن كعادة هواتف الشركة مؤخراً لا يمكن تركيب كارت ميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌كذلك لا يتوفر الهاتف بدعم لخدمات جوجل وغيرها من الخدمات الأخري من مختلف الشركات.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Honor المميزة Magic UI 4.0.

‌شاشة الهاتف 6.6 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 399 بكسل لكل إنش.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700 5G ، الذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي بتردد 2.2 جيجا هيرتز من نوع Cortex A76.

‌كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.

‌يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرات هاتف Honor x20 SE: ‌تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فيوجد بظهر الهاتف ثلاث كاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم الـPDAF ، الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.

‌وأخيراً عدسة خاصة بالعزل وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك.

‌تدعم الكاميرات Flash LED , panorama ، وأيضاً الـHDR كذلك.

‌يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌كذلك يدعم الهاتف التثبيت الالكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن علي الأقل يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌كذلك لا يدعم الهاتف خاصية NFC ، كما لا يدعم شبكات الراديو FM أيضاً.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة من : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.

‌بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

‌مدخل الشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، يدعم خاصية On-The-Go (OTG).

‌يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان : الفضي ، الأسود ، الأخضر ، والذهبي. سعر هاتف Honor x20 SE: 278$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 4356 جنية مصري.

308$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 4836 جنية مصري. مواصفات هاتف Honor x20 SE:كاميرات هاتف Honor x20 SE:مواصفات أخري للهاتف:سعر هاتف Honor x20 SE: الوسوم

بعد الإطلاق الكبير من شركة Honor لأحدث هواتفها من عائلة Honor 50 ، أعلنت الشركة عن هاتف آخر جديد تحت مسمي Honor x20 SE ، يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات والمميزات مقابل السعر تجعله أحد المنافسين في سوق الهواتف الذكية. مواصفات هاتف Honor x20 SE: ‌الهاتف خفيف نسبياً فيصل وزنه إلي 179 جراماً.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن كعادة هواتف الشركة مؤخراً لا يمكن تركيب كارت ميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌كذلك لا يتوفر الهاتف بدعم لخدمات جوجل وغيرها من الخدمات الأخري من مختلف الشركات.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Honor المميزة Magic UI 4.0.

‌شاشة الهاتف 6.6 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 399 بكسل لكل إنش.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700 5G ، الذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي بتردد 2.2 جيجا هيرتز من نوع Cortex A76.

‌كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.

‌يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرات هاتف Honor x20 SE: ‌تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فيوجد بظهر الهاتف ثلاث كاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم الـPDAF ، الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.

‌وأخيراً عدسة خاصة بالعزل وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك.

‌تدعم الكاميرات Flash LED , panorama ، وأيضاً الـHDR كذلك.

‌يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌كذلك يدعم الهاتف التثبيت الالكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن علي الأقل يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌كذلك لا يدعم الهاتف خاصية NFC ، كما لا يدعم شبكات الراديو FM أيضاً.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة من : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.

‌بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

‌مدخل الشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، يدعم خاصية On-The-Go (OTG).

‌يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان : الفضي ، الأسود ، الأخضر ، والذهبي. سعر هاتف Honor x20 SE: 278$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 4356 جنية مصري.

308$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 4836 جنية مصري. مواصفات هاتف Honor x20 SE:كاميرات هاتف Honor x20 SE:مواصفات أخري للهاتف:سعر هاتف Honor x20 SE:

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