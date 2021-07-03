سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى المحيط الهندى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "12" الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون اليوم السبت فى رحلتها من جدة إلى الإمارات.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أى أضرار بالغة بالسفينة.