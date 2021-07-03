جدة - نرمين السيد - وقال المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل، إن مركز الهزة يقع على عمق 61 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 4.33 درجة جنوبا وخط طول 102.38 شرقا. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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