وأشارت فرق البحث والإنقاذ أمس الجمعة، إلى أنها عثرت على 4 جثث بين أنقاض مبنى تشامبلين تاورز المنهار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ووقعت الكارثة فى بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامى بيتش، فيما لم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذى شيد قبل 40 عاما، فيما أعتبر "أسوأ كارثة إنشائية" فى تاريخ الولايات المتحدة.
وأثار تقرير هندسى أعد عام 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى، رصد عيوبا هيكلية، مسار التحقيقات بشأن سبب الانهيار.
من جهته، حذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه فى أبريل الماضى، من أن "الأضرار التى كشف عنها التقرير فى الخرسانة ساءت بدرجة كبيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا مبنى ميامى المنكوب بفلوريدا إلى 24 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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