ارتفاع ضحايا مبنى ميامى المنكوب بفلوريدا إلى 24 شخصا

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون أمريكيون العثور على جثتين تحت أنقاض المبنى المنهار قبل أسبوع فى ميامى بولاية فلوريدا، ليبلغ عدد الضحايا 24 قتيلا، فيما لا يزال 124 شخصا فى عداد المفقودين.





وأشارت فرق البحث والإنقاذ أمس الجمعة، إلى أنها عثرت على 4 جثث بين أنقاض مبنى تشامبلين تاورز المنهار، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ووقعت الكارثة فى بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامى بيتش، فيما لم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذى شيد قبل 40 عاما، فيما أعتبر "أسوأ كارثة إنشائية" فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأثار تقرير هندسى أعد عام 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى، رصد عيوبا هيكلية، مسار التحقيقات بشأن سبب الانهيار.

من جهته، حذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه فى أبريل الماضى، من أن "الأضرار التى كشف عنها التقرير فى الخرسانة ساءت بدرجة كبيرة".