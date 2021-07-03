إيقاف إبرام عقود الزواج وغلق قاعات الأفراح بصفاقس فى تونس

جدة - نرمين السيد - أعلن بلاغ لبلدية مدينة صفاقس فى تونس عن توقف إبرام عقود القران، وغلق قاعات الأفراح والمؤتمرات البلدية تبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لتفادى الكوارث ومجابهتها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وكتبت البلدية فى موقعها الرسمى على "فيسبوك" أنه "تبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لتفادى الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة يوم أمس الجمعة بمقر ولاية صفاقس والتى أقرت جملة من التوصيات".

وتابعت "يعلم رئيس بلدية صفاقس العموم عن توقف إبرام عقود القران وغلق قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية".

وكانت اللجنة الجهوية لتفادى الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بصفاقس أقرت الحجر الصحى الموجه بمعتمديات صفاقس الكبرى، التى تضم صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الزيت وساقية الدائر وطينة، وذلك إبتداء من يوم الأحد القادم إلى غاية يوم السبت 17 يوليو 2021.

وكانت السلطات التونسية فرضت إغلاقا جزئيا فى العاصمة اعتبارا من الخميس الماضى تمنع بموجبه كافة التجمعات، فى وقت تسجل فيه البلاد حصيلة وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو فى ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتى سوسة والمنستير الساحليتين، بالإضافة إلى أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشى الوباء، هى باجة وسليانة شمال غربى البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.