المالكي: زيارة عباس للأردن جاءت لتنسيق موقف عمان ورام الله قبل اجتماع الملك مع بايدن

دوت الخليج :- أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن زيارة الرئيس محمود عباس للأردن جاءت لتنسيق المواقف بين البلدين، ونقل موقف فلسطين إلى واشنطن خلال زيارة الملك عبد الله الثاني إلى هناك.

وقال المالكي في حديث للإذاعة الرسمية "صوت فلسطين" إنه من المهم تنسيق المواقف ما بين القيادتين الأردنية والفلسطينية ونقل الموقف الفلسطيني إلى واشنطن حسب رؤية القيادة لمختلف التطورات، مضيفا أنه تم التباحث في العديد من القضايا التي تهم البلدين إضافة إلى الأوضاع الحالية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وفيما يتعلق بدعوة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية، أعرب المالكي عن أمله بأن "تكون هذه التصريحات حاسمة ورادعة تجاه اجراءات الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أنها "تأتي في سياق مواقف الإدارة الأمريكية التي استمعت لها القيادة خلال اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسيد الرئيس أو زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى فلسطين".

وحول مطالبة 73 عضوا في الكونغرس برسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء صفقة القرن، شدد المالكي على "أهمية هذا التغيير الحقيقي في كافة مكونات المجتمع الأمريكي في الجامعات والكنائس وأيضا بين صفوف الصحفيين والأكاديميين برفضهم الاصطفاف مع إسرائيل وممارساتها".

المصدر: RT