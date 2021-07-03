الان استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق 2021 دور اول من خلال رابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية

استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق 2021 دور اول نتابعها مع حضراتكم حيث بعد الاشارة على بدء أعمال اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق والطلاب وكذلك الأهالي يباشرون بحثهم حول الحصول على تلك النتائج فى حيرة وقلق كبير فى ظل بدء العد التنازلي حول تفعيل إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو نتابع مع حضراتكم الان

استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق

اشارت وصرحت وزارة التربية والتعليم العراقية فى بيان رسمي لها على بدء اعمال طرح الامكانية على اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق بعد تطبيق أعلى درجة من الضوابط الاحترازية أثناء سير وعقد اختبارات الصف السادس الابتدائي التي تم انعقادها بمنتهي الاحتراز والسلامة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، عليه أشار معالي الوزير السيد علي حميد وزير التربية والتعليم العراقية على ان موقع وزارة التربية والتعليم العراقية سيتولى مهام نشر درجات الصف السادس الابتدائي بالعراق، على ان يتم الاشارة على تفعيل تلك الإمكانية عند الانتهاء من أعمال رفع درجات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات فتحه وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق

سيتمكن جميع الطلاب والطالبات استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باتباع خطوات أعلن عليها معالي وزير التربية والتعليم العراقي على النحو التالي:-