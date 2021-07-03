السودان يرحب بعقد مجلس الأمن جلسة حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال المتحدث الرسمى بإسم الفريق السودانى فى مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد، فى بيان إن السودان يرحب باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجارى.

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، كانت قد بعثت برسالة إلى ارئيس مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، دعت فيها المجلس الى عقد جلسة فى أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبى.

وحَثّت رسالة الخارجية السودانية لمجلس الأمن على الالتزام بالتعهدات بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى اجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائى، الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الاقليمى والدولى".

وكانت مصر والسودان طلبتا تدخل مجلس الأمن فى ملف سد النهضة بعد توقف المفاوضات منذ أبريل

الماضى، فيما ترفض إثيوبيا تدويل ملف سد النهضة، بقصر المناقشات فيه على الاتحاد الإفريقى.