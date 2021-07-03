ويمبلدون.. كيريوس يؤخر مباراة "بسبب حذائه"

ظن لاعب التنس نيك كيريوس أنه مستعد تماما لمباراة بالدور الثالث في بطولة ويمبلدون، ليكتشف أنه ترك حذاءه في غرفة خلع الملابس.
وتسبب الأسترالي في تأخير مباراته أمام الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، السبت، لأنه لم يكن معه حذاء العشب المناسب، عندما صعد إلى أرضية الملعب.
وقال كيريوس بابتسامة خجولة: "تركت حذاء التنس الخاص بي في غرفة خلع الملابس"، وأجبرت الواقعة اللاعبين على الوقوف لمدة دقيقتين قبل أن يتمكنوا من بدء الإحماء.
كما قال كيريوس مازحا: "ذات يوم اعتقدت أنني محترف"، مشيرا إلى أنه كان معه جميع مضاربه وملابسه.
وتابع: "خرجت إلى هنا بثقة شديدة، إلا انني تركت الحذاء في غرفة خلع الملابس".
وتسنى بدء عملية الإحماء أخيرا بعد أن ظهر أحد موظفي ويمبلدون حاملا حذاء كيريوس.
واضطر كيريوس للانسحاب من المباراة لاحقا بسبب تعرضه لإصابة، ليودع ويمبلدون من الدور الثالث.
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