بإيداع نقدى خلال دقائق وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويل كاش بشروط ميسرة

بإيداع نقدى خلال دقائق وبدون تحويل الراتب تمويل شخصي يبحث عنه الكثير من الراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية ، بتسهيلات عديدة وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، حيث يسعي الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية إلي الحصول على تمويل شخصي سريع وفورى ، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم الماليه الطارئة من خلال قرض بشروط ميسرة وإجراءات سريعة ، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة سعودية حاصلة على أول ترخيص من البنك المركزي السعودي لتقديم عروض التمويل الشخصي ، وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحت أنظمة التمويل المحددة داخل المملكة العربية السعودية.

بإيداع نقدى خلال دقائق وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويل كاش

منصة سلفة الإلكترونية منصة إلكترونية سعودية تقدم منتجات التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبإيداع نقدى خلال دقائق وبدون تحويل الراتب، كما توفر منصة سلفة فرصة التقديم على التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة علي الإنترنت ، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن للعميل الاستفادة بالعديد من الإمتيازات عند التقدم بطلب للحصول على تمويل منصة سلفة الفورى ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية من خلال التمويل الشخصي الفورى المتاح لديها لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. لا يحتاج العميل إلي تحويل الراتب الشهري له للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية. يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من تمويل سلفة بإيداع نقدى خلال دقائق وبدون تحويل الراتب. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة بهامش ربح تنافسي. توفر منصة سلفة موافقة فورية علي طلب الحصول على المنتج. لا يحتاج العميل إلي الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية بالمملكة ، ولكن يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني المنصة علي الإنترنت. تعمل منصة سلفة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها. توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

كيفية البدأ في طلب تمويل سلفة الفورى بدون تحويل الراتب

يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل سلفة الفورى البدأ في طلب التمويل الشخصي ، وذلك من خلال الدخول علي صفحة تسجيل تمويل سلفة ، وإنشاء حساب جديد لدى منصة سلفة الإلكترونية ، وبعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بالطلب بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وتحديد مبلغ السلفة التي يرغب العميل في الحصول عليه ، وتحديد فترة سداد التمويل التي يرغب بها بما يتناسب مع الراتب الشهري له ، ويتماشى مع الإلتزامات المالية الأخرى له.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

يجب ان يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك لاستكمال الطلب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص او القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن 3 أشهر وذلك للحصول على تمويل منصة سلفة الفورى.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص يشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 6 أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل منصة سلفة الفورى.

شروط الاستفادة من تمويل سلفة الفورى