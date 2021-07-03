تمويل نقدي 60 ألف ريال بدون فوائد بنك التنمية الاجتماعية مدعوم للعاطلين والموظفين نساء ورجال

وفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل نقدي 60 ألف ريال بدون فوائد ورسوم رمزية ضمن المنتجات المتاحة تحت مسمى تمويل العمل الحر (قرض نفاذ للعاطلين عن العمل) حيث يخصص هذا النوع للفئات التي ليس لها وظيفة بجانب الموظفين بنفس المميزات والخصائص المتاحة، بهدف تعزيز العمل في القطاع الغير ربحي ومساندة المواطنين من النساء والرجال على تحمل أعباء المعيشة وتيسير الحياة بشكل أفضل وذلك من خلال تقديم حلول مالية مدعومة من بنك التسليف الذي هو مخصص لتقديم المساعدات في أكثر من صورة لكي تناسب أكبر عدد من الأشخاص حسب الظروف المالية، قرض العمل الحر يهدف إلى تنمية الأعمال وتشجيع الذين لم يجدوا وظيفة مناسبة من خلال توفير مال لعمل مشروع خاص والربح منه.

قرض ميسر للغاية متاح لمن لديهم الجنسية السعودية فقط نساء ورجال. لا يقل عمر المتقدم/مة عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام. لابد من تقديم كفيل ينطبق مع الاشتراطات العمرية المحددة. الدخل الشهري لا يزيد عن 14 ألف ريال. يجب تحديد نوع النشاط (العمل) المراد مزاولته مع تقديم وثيقة العمل الحر. الحد الأقصى لقيمة التمويل 60 ألف ريال بدون فوائد وفترة سداد على 40 شهر. اجتياز الفحص الائتماني. ألا يكون الشخص مديناً للبنك بقرض آخر قائم، مع العلم أنه يمكنك الحصول على قرض بعد إغلاق التمويل.

ماهي شروط تمويل العمل الحركيفية الحصول على وثيقة العمل الحر

هي وثيقة من خلال وزارة الموارد البشرية بمثابة شهادة إثبات المهارات لدى طالب التمويل توضح إمكانية العمل يتم تقديمها عبر التسجيل في منصة العمل الحر ثم توثيق الهوية عبر بوابة أبشر ورقم الهاتف الجوال، بعدها عليك اختيار إحدى المهن المتاحة ثم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة لممارسة الوظيفة وسوف يكون متاح لك استخراج وثيقة العمل بسهولة جداً.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون فوائد ميسر للغاية.

الرسوم الإدارية أقل من أي بنك أو جهة تمويلية أخرى فهي تعادل 4000 ريال كحد أقصى من قيمة القرض.

يساعد قرض نفاذ في التشجيع على العمل.

فترات السداد سنتين ميسرة.

متاح تمويل سيارة مدعوم للفئات الأشد احتياجاً.

مميزات تمويل نقدي 60 ألف ريال بدون فوائد بنك التنمية الاجتماعيةطريقة تقديم طلب قرض نفاذ للعاطلين

التقديم إلكترونياً من خلال بوابة نفاذ الموحد مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة هوية وطنية سارية المفعول + رقم الآيبان + العنوان الوطني + وثيقة العمل الحر + رقم الجوال المسجل في أبشر)، على أن يكون المتقدم مستوفي الشروط المذكورة أعلى، وفي حالة وجود أي استفسار عن المنتجات والقروض يرجى الاتصال عبر رقم بنك التسليف المجاني على 199099.