عاجل.. محمد بن زايد: مصر تشهد إنجازات بارزة فى مختلف القطاعات الحيوية

جدة - نرمين السيد - أشاد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالإنجازات التى حققتها مصر فى مختلف القطاعات، وذلك عقب مشاركته فى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، اليوم، فى منطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى.





وكتب بن زايد فى تغريدة عبر موقع تويتر: "سعدت بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية فى منطقة جرجوب.. مصر بقيادة أخى عبدالفتاح السيسى تشهد إنجازات بارزة فى مختلف القطاعات الحيوية. كل التوفيق للشعب المصرى الشقيق فى مسيرته نحو البناء والتنمية". وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، فى وقت سابق اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا بمناسبة تدشين "قاعدة 3 يوليو" البحرية فى منطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى والتى دشنها الرئيس السيسى اليوم، بحضور عدد من ضيوف مصر من بينهم ولى عهد أبو ظبى ورئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى. وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمصر بمواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التى تحققها فى مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية، ومزيدًا من التطور والازدهار فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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