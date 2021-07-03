رابط موقع نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط 2021 الفصل الثاني استعلم الان

رابط موقع نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط 2021 شهدت محركات بحث جوجل إقبال كبير للتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج البيام في الجزائر، التي من المقرر ان يتم الإعلان عنها يوم الاثنين القادم الموافق 4 من شهر يوليو، ولا يفصلنا عنها سوى ساعات قليلة عن الإعلان الرسمي لها، حيث أن وزارة التربية الوطنية للاختبارات والمسابقات في الجزائر، أتاحت رابط إلكتروني مفعل للطلاب والطالبات من أجل التعرف على النتيجة بشكل إلكتروني في المنزل دون الحاجة للخروج من المنزل، وهذا حرصاً منها لمنع التكدسات والتزاحم على المدارس ومنع تفشي فيرس كورونا المستجد، بين الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس، وسوف نتعرف في هذا المقال على الرابط الإلكتروني المفعل للتعرف على نتائج البيام.

بالفترة الأخيرة ازدادت عمليات البحث على الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط للفصل الدراسي الثاني بالجزائر 2021، وعلى أن يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول لموقع فضاء أولياء التلاميذ أو عن طريق الموقع الرسمي للديوان الوطني للاختبارات والمسابقات، حتى يكون من السهل على جميع الطلاب وأيضاً أولياء الأمور الاطلاع على النتائج إلكترونياً وهم في المنزل عن طريق إضافة جميع البيانات، ويذكر أن الطلاب قد انتهوا من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على صحة الطلاب والطالبات من تفشي فيرس كورونا، وقد أشارت الوزارة أن النتائج هذا العام مرتفعة للغاية بين جميع المراحل التعليمية المتنوعة، ويستطيع الدخول للموقع والتعرف على النتيجة.

تعلن كافة المؤسسات التعليمية عن نتائج المترشحين في شهادة التعليم المتوسط من خلال الديوان الوطني واتباع هذه الخطوات لاستخراج كافة النتائج: