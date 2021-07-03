موقع الديوان الوطني للاستعلام على نتائج البيام 2021 شهادة التعليم المتوسط فى جميع الولايات الجزائرية برقم التسجيل نتابعه ونستعرضه مع حضراتكم الان وذلك لمساعدة طلاب شهادة إتمام التعليم المتوسط من الحصول على نتائجهم التي أكدت حولها وزارة التربية الوطنية الجزائرية على ان يكون خطوات الاستعلام عليها بمنتهى السهولة من خلال موقع التربية الوطنية الجزائرية او موقع الديوان الوطني، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية الطريقة الصحيحة للاستعلام عن تلك النتائج

موقع الديوان الوطني

أشارت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على أن نتائج البيان امتحانات شهادة إتمام التعليم المتوسط داخل الجزائر عن دورة جوان 2021 سيبدأ أعمال إعلانها اون لاين من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني المسؤول عن اعلان نتائج الامتحانات، الذي سيبدأ أعماله إعلان تلك النتائج بنسبة مئوية بلغت 64%، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال موقع الديوان الوطني الطريقة الصحيحة للاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج التعليم المتوسط بالجزائر

أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 ستكون معلنة أمام جميع الطلاب رقم التسجيل والاسم الرباعي من خلال موقع الديوان الوطني المسؤول على نشر نتائج الامتحانات، حيث أشارت مصدر مسؤول داخل وزارة التربية الوطنية الجزائرية على أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنجاح على أن يتم تجهيز أعمال رفع نتائج الطلاب على موقع الديوان الوطني لمساعدة الطلاب على الحصول على نتائج التعليم المتوسط على نحو خطوات نستعرضها مع حضراتكم على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع الديوان الوطني الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية بالجزائر

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة نتائج البيام التعليم المتوسط

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم التسجيل

الخطوة الرابعة والاخيرة:- النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون النتائج معلنة أمامكم بالحال

علماً على أن وزارة التربية الوطنية أكدت على أن نتائج جميع الطلاب ستكون معلنة اليوم السبت الموافق ميلادياً 3 يوليو 2021 برقم التسجيل فقط والاسم الرباعي، على أن نوافيكم حول تلك النتائج بجميع المستجدات المطروحة حولها.

أكدت التصريحات الرسمية على ان نتائج البيام المتوسط ستعلن اون لاين اليوم من خلال موقع الديوان الوطني بالجزائر، الامر الذي انتج عليه زيادة عوامل الضغط على الموقع من قبل الطلاب والطالبات الراغبين فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين، من خلال اتباع الخطوات السابق لنا شرحها أمامكم بالاعلي