«دلتا» تجتاح آسيا مع بطء التطعيم .. والتوسع فـي فرض القيود

■ السعودية تمنع الدخول من الإمارات وفيتنام وإثيوبيا وأفغانستان

■ وفيات الهند تتجاوز 400 ألف وتعثر حملة التطعيم

■ جونسون يرفض مخاوف ميركل من زيادة العدوى فـي المباريات

عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

تتفشى سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في أنحاء آسيا، مع تسجيل أعداد قياسية للإصابات الجديدة في أستراليا وكوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع ببعض الدول إلى تشديد القيود والبعض الآخر إلى تسريع وتيرة التطعيم.

وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في الهند في ديسمبر، ووصلت إلى حوالي 100 دولة في العالم فيما حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من أنها قد تصبح قريبا السلالة السائدة للفيروس.

وهذه السلالة أيضا هي العامل المحرك وراء الارتفاع الحاد في الإصابات باليابان، مما يلقي بجو من الكآبة على دورة الألعاب الأولمبية التي تقام الشهر الجاري.

وسجلت الجمعة ولاية نيو ساوث ويلز، صاحبة أكبر عدد من السكان في أستراليا، أعلى زيادة يومية في الإصابات الجديدة هذا العام حتى الآن، وتجاوز إجمالي الإصابات بالولاية في أحدث موجات الجائحة 200 معظمها بسلالة دلتا.

وقطعت سيدني، التي يعيش فيها خُمس سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، نصف الطريق في إجراءات عزل لمدة أسبوعين لاحتواء الفيروس مع بطء حملة التطعيم على مستوى البلاد.

وقالت اليابان يوم الأربعاء إن سلالة دلتا المتحورة وراء إصابة ما يقرب من ثلث الحالات في الجزء الشرقي من البلاد بما في ذلك طوكيو، وإن هذه النسبة يمكن أن تزيد إلى النصف بحلول منتصف يوليو.

وفي كوريا الجنوبية، قال مسؤولون إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت 800 وهو أعلى رقم في حوالي ستة أشهر، مع تطعيم أقل من 10 بالمئة من السكان. وزاد متوسط الإصابات الجديدة في البلاد على مدى عشرة أيام متتالية وأجلت السلطات في سول تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي. وفي الهند، انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى في شهرين منذ أن بلغ ذروته عند 400 ألف في اليوم في مايو، مع تركز جهود الحكومة على حملات التطعيم الجماعي. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية في الساعات الأولى من صباح السبت أن السلطات ستمنع السفر من وإلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن الحظر سيسري اعتبارا من الرابع من يوليو وسيطبق على أي فرد كان بهذه الدول الأربع خلال 14 يوما. من جانب آخر تجاوزت الهند الجمعة 400 ألف وفاة بفيروس كورونا، نصفهم خلال الأشهر القليلة الماضية في موجة ثانية أرهقت نظام الرعاية الصحية.

وسجلت الهند 30.45 مليون إصابة منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي وباتت ثاني أكثر دول العالم نكبة بالوباء بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 33 مليون إصابة. وفي لندن رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المخاوف التي أثارتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لبريطانيا من أن وجود جماهير بأعداد ضخمة في مباريات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في لندن يمكن أن يزيد من تفشي مرض كوفيدـ19.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل إنه لا يعتزم إصدار أوامر بخفض أعداد الجماهير التي ستحضر المباريات المتبقية في البطولة في استاد ويمبلي. وستتم زيادة قدرة الاستاد الاستيعابية لأكثر من 60 ألف مشجع في مباراتي قبل النهائي والنهائي وذلك بموجب خطة تجريبية أُعلنت الأسبوع الماضي.

وقال جونسون ردا على سؤال طرحه صحفي “بالطبع سنتبع الإرشادات العلمية والنصائح إذا تلقينا مثل هذا الاقتراح”.

وتابع “لكن حتى هذه اللحظة.. الموقف واضح تماما في المملكة المتحدة وهو أن لدينا فعاليات محددة يمكن تنظيمها بعناية وبشكل منظم للغاية مع فحص كل من يذهب إلى هناك”.

وأضاف جونسون أيضا أن بريطانيا أقامت “جدارا هائلا من المناعة” ضد كوفيد-19 ببرنامجها للتطعيم.