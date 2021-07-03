توجه لقتل «كورونا» فـي الهواء بالليزر

روما ـ رويترز: تعاون مركز أبحاث علمية تدعمه الأمم المتحدة مع شركة تكنولوجيا إيطالية لاستكشاف إمكانية استخدام ضوء الليزر في قتل جسيمات فيروس كورونا العالقة في الهواء، والمساعدة في إبقاء الأماكن المغلقة آمنة.

وبدأت الجهود المشتركة بين المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في تريستى، وهي مدينة في شمال إيطاليا، وشركة إلتيك كيه-ليزر، العام الماضي حينما كان كوفيدـ19 يجتاح إيطاليا. وابتكر المركز وشركة التكنولوجيا جهازا يدفع الهواء عبر غرفة تعقيم تحتوي على مرشح أشعة ليزر يقتل الفيروسات والبكتيريا.

وقالت سيرينا زاكينيا، رئيسة مجموعة بيولوجيا القلب والأوعية الدموية في المركز “أثبت الجهاز قدرته على قتل الفيروسات في أقل من 50 ملي ثانية”.

وتعاونت زاكينيا مع المهندس الإيطالي فرانسيسكو زاناتا، مؤسس شركة إلتيك كيه-ليزر، المتخصصة في أشعة الليزر الطبية، يستخدم نجوم الرياضة منتجاتها لعلاج التهاب العضلات والكسور.

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