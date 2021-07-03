تركيا ترفض إدراج أميركا لها على قائمة الدول المتهمة بتجنيد الأطفال

أنقرة ـ رويترز: رفضت تركيا قرار الولايات المتحدة إدراجها على قائمة الحكومات المتورطة في تجنيد الأطفال خلال العام الماضي، واصفة ذلك بأنه نفاق. وقالت وزارة الخارجية في بيان “هذا مثال صارخ على النفاق وازدواجية المعايير، إذ أن الولايات المتحدة تساعد علنا وتقدم الأسلحة (لجماعات كردية مسلحة) مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تجند الأطفال قسرا”. وأضافت أن من المشين أن القائمة لم تتضمن الجماعات المسلحة الكردية، التي تخوض تمردا ضد تركيا منذ أكثر من 40 عاما. وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب حليفا رئيسيا في قتال تنظيم داعش. وأدرجت الولايات المتحدة تركيا الخميس في قائمة البلدان المتورطة في استخدام أطفال جنودا، لتضع لأول مرة عضوا في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن تزيد من تعقيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

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