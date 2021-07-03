واشنطن تخطط لنقل 50 ألفاً من الموالين لها فى أفغانستان خشية انتقام طالبان

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن واشنطن تستعد لنقل آلاف الأفغانيين الذين تعاونوا مع الجيش الأمريكى إلى دول أخرى من أجل حمايتهم من انتقام محتمل من حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية، ولم تضمن السلطات حصول هؤلاء الأشخاص على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة فى وقت لاحق.
وحسبما نقلت "سبوتنيك"، قال النائب الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى، مايك ماكول، إنه "بحث خطة الإجلاء مع مسؤولين فى إدارة بايدن، ومن بين الدول التى قد ينقل إليها من سيجرى إجلاؤهم فى الإمارات والبحرين وقطر والكويت".
وأشار ماكول إلى أن عملية إجلاء الولايات المتحدة للمترجمين الأفغان ستشمل المعرضين للخطر وأسرهم أيضًا، مضيفًا أن العدد الإجمالى قد يصل إلى نحو 50 ألفًا.
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