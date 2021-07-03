عاجل.. مجلس الأمن يوافق على جلسة استثنائية بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول سودانى، اليوم السبت، إن مجلس الأمن الدولى أبلغ الخرطوم بموافقته على جلسة استثنائية بشأن سد النهضة، يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو، استجابة لمطلب بلاده، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وحسبما نقلت وسائل إعلام سودانية، أشار المسؤول السودانى، وهو عضو فاعل فى فريق التفاوض السودانى، إلى أن الجانب الإثيوبى اعترض على عقد جلسة خاصة فى مجلس الأمن الدولى لمناقشة ملف سد النهضة، انطلاقا من أن المجلس لا يجب أن يتدخل إلا فى حال نشوء صراع يهدد السلم والأمن الدوليين. كما أوضح المسؤول السودانى، أن "مجلس الأمن قرر رغم ذلك عقد جلسة يوم 8 يوليو الجارى، وسيشارك فيها وزيرا الخارجية السودانى مريم الصادق المهدى، والرى ياسر عباس". وكانت مصر والسودان طلبتا تدخل مجلس الأمن فى ملف سد النهضة بعد توقف المفاوضات منذ أبريل

الماضى، فيما ترفض إثيوبيا تدويل ملف سد النهضة، بقصر المناقشات فيه على الاتحاد الإفريقى.

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