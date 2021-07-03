محاضرة في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن حول الجينوم البشري في القرآن

دوت الخليج :- تعقد الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة محاضرتها رقم (136) بعنوان: [ الجينوم البشري في القرآن الكريم ]ويقدمها م. محمود قباني استاذ الهندسة تالطبية الحيوية في كندا يدير اللقاء أ. د. مالك الزحلف ، وذلك يوم السبت الموافق 03/ 07 /2021م الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن، ومكة المكرمة. وستبث المحاضرة على الهواء مباشرة عبر منصة - zoom رابط المحاضرة: https://us02web.zoom.us/j/87878242183?pwd=akF0TU1WUTNMYUNEZlF0M3VWalROZz09 Meeting ID: 878 7824 2183 Passcode: 672714 »» كما يمكنكم المتابعة من خلال نظام البث المباشر (live) عبر صفحة الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة على الفيس بوك: https://web.facebook.com/ijazquranjo

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