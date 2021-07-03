بيان وزارة الداخلية تعليق السفر والرحلات الجوية للمواطنين في السعودية الى هذه الدول

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تعليق السفر والرحلات الجوية للمواطنين، شهدت الساعات الأخيرة اعلان وزارة الداخلية السعودية بيان رسمي. يتضمن مجموعة من القرارات التي أعلنتها ومن أهم هذه القرارات. هو قرار منع الرحلات الجوية وسفر المواطنين مع بعض الدول،. كما انه تم تحديد بعض الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي والتي يتم فرضها على بعض المسافرين من بعض الجهات مثل الامارات وفيتنام وأثيوبيا، كما شملت هذه القرارات توضيح الفئات التي يتم استثناءها من هذه القرارات التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهذه القرارات يتم اتخاذها تبعا لما يتم اقراره من مستجدات من قبل اللجنة المتخصص في مكافحة جائحة كورونا والتابعة لوزارة الصحة السعودية، وسوف نوضح الآن من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بقرار تعليق الرحلات الجوية والسفر المواطنين في السعودية وبعض القرارات التي تم إصدارها من قبل وزارة الداخلية السعودية.تعليق السفر والرحلات الجوية للمواطنين في السعودية
وقد تضمن البيان الذي تم إصداره من قبل وزارة الداخلية السعودية بعض التوضيحات المتعلقة بقرار تعليق السفر وكذلك الرحلات الجوية المواطنين في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه التوضيحات على النحو التالي.
- تم تعليق السفر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر مع بعض الدول مثل الإمارات واثيوبيا وكذلك فيتنام، عين ان يشترط الحصول على تصريح خاص بالسفر.
- تعليق القوم من بعض الدول مثل دولة أفغانستان والامارات وكذلك اثيوبيا وفيتنام.
- تم ايقاف الرحلات الجوية بشكل رسمي.
وزارة الداخلية: منع سفر دون الحصول على إذن مسبق إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام بيانات قرارات وزارة الداخلية السعودية
قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديد بعض القرارات الخاصة بإجراءات الاحترازية، ومن اهم هذه القرارات ما يلي.
- تم صدور قرار تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية، لمدة تصل الى أسبوع، حيث أن هذه المدة قابلة للتجديد إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
- اشارت وزارة الداخلية، بالسماح لكافة الرحلات الأجنبية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بالمغادرة بشكل طبيعي.
- يتم تعليق عملية الدخول الى المملكة العربية السعودية. من خلال منافذ البحرية وكذلك البرية، على ان يتم ذلك بشكل مؤقت لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
- يتم فرض عزل منزلي لمدة تصل الى أسبوعين . لكل من عاد الى المملكة العربية السعودية من أحد الدول الاوروبية ، على ان يتم اجراء فحص pcr كل خمسة أيام خلال فترة العزل.
الوسوم
تعليق السفر والرحلات الجوية للمواطنين، شهدت الساعات الأخيرة اعلان وزارة الداخلية السعودية بيان رسمي. يتضمن مجموعة من القرارات التي أعلنتها ومن أهم هذه القرارات. هو قرار منع الرحلات الجوية وسفر المواطنين مع بعض الدول،. كما انه تم تحديد بعض الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي والتي يتم فرضها على بعض المسافرين من بعض الجهات مثل الامارات وفيتنام وأثيوبيا، كما شملت هذه القرارات توضيح الفئات التي يتم استثناءها من هذه القرارات التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهذه القرارات يتم اتخاذها تبعا لما يتم اقراره من مستجدات من قبل اللجنة المتخصص في مكافحة جائحة كورونا والتابعة لوزارة الصحة السعودية، وسوف نوضح الآن من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بقرار تعليق الرحلات الجوية والسفر المواطنين في السعودية وبعض القرارات التي تم إصدارها من قبل وزارة الداخلية السعودية.تعليق السفر والرحلات الجوية للمواطنين في السعودية
وقد تضمن البيان الذي تم إصداره من قبل وزارة الداخلية السعودية بعض التوضيحات المتعلقة بقرار تعليق السفر وكذلك الرحلات الجوية المواطنين في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه التوضيحات على النحو التالي.
- تم تعليق السفر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر مع بعض الدول مثل الإمارات واثيوبيا وكذلك فيتنام، عين ان يشترط الحصول على تصريح خاص بالسفر.
- تعليق القوم من بعض الدول مثل دولة أفغانستان والامارات وكذلك اثيوبيا وفيتنام.
- تم ايقاف الرحلات الجوية بشكل رسمي.
وزارة الداخلية: منع سفر دون الحصول على إذن مسبق إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام بيانات قرارات وزارة الداخلية السعودية
قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديد بعض القرارات الخاصة بإجراءات الاحترازية، ومن اهم هذه القرارات ما يلي.
- تم صدور قرار تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية، لمدة تصل الى أسبوع، حيث أن هذه المدة قابلة للتجديد إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
- اشارت وزارة الداخلية، بالسماح لكافة الرحلات الأجنبية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بالمغادرة بشكل طبيعي.
- يتم تعليق عملية الدخول الى المملكة العربية السعودية. من خلال منافذ البحرية وكذلك البرية، على ان يتم ذلك بشكل مؤقت لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
- يتم فرض عزل منزلي لمدة تصل الى أسبوعين . لكل من عاد الى المملكة العربية السعودية من أحد الدول الاوروبية ، على ان يتم اجراء فحص pcr كل خمسة أيام خلال فترة العزل.
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