أخبار اليمن : البرلمان يستمع لتقرير حول إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة

البرلمان يستمع لتقرير حول إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدةاستمع مجلس النواب، إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية والسلطة المحلية والخدمات، حول مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.

وأرجأ المجلس في جلسته اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وخلال الجلسة أقر المجلس، الطلب المقدم من عدد من أعضائه بشأن التعميم الذي أصدره وزير الخدمة المدنية والتأمينات بإحالة من بلغوا أحد الأجلين من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى التقاعد، وأقر حضور وزير الخدمة المدنية للاستيضاح منه حول ذلك.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

