مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة فى إطلاق نار بالدنمارك

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية "د ى آر"، اليوم السبت، قالت الشرطة إن رجلاً، 31 عامًا، تعرض لطلق نارى أيضًا، وأُصيب بشدة، لافتة إلى أنها لم تعرف ما إذا كان المهاجم اختار ضحاياه عمدًا أم أطلق النار بشكل عشوائى.
وبحسب وسائل الإعلام الدنماركية، أعرب سكان الضاحية عن فزعهم، ورغبتهم فى عقد اجتماع أزمة.
يذكر أن فريتاون كريستيانيا هى ضاحية فى العاصمة كوبنهاجن، وتعرف أيضًا باسم البلدة الحرة، ومشهورة ببيعها العلنى للمخدرات من بين أشياء أخرى ممنوعة.
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