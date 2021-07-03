في غياب صلاح.. جدل بشأن قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو

تم الكشف على قائمة المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، المشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي خلت من اسم النجم الأول محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وسط حالة من الجدل بشأن اختيارات المدرب شوقي غريب.

ويمثل المنتخب المصري الأولمبي قارة إفريقيا في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بعدما حصد الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتأهل رفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وتنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو العاصمة اليابانية، خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، على أن تبدأ الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كرة القدم أيام 22 و25 و28 من شهر يوليو، حيث وقع الفراعنة في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأستراليا والأرجنتين.

قائمة المنتخب المصري الأولمبي

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، حيث شهدت القائمة غياب محمد صلاح لاعب ليفربول بعدما فشلت المحاولات المصرية ضم اللاعب لقائمة الفراعنة التي ستغادر إلى طوكيو.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، بالإضافة إلى محمود الونش مدافع نادي الزمالك، في قائمة ثلاثي اللاعبين فوق السن.

جدل واسع

ويعلق مصطفى صابر، الناقد الرياضي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على حالة الجدل المثارة بعد اختيارات شوقي غريب لقائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو والمقرر إقامتها يوليو الجاري.

ويقول صابر: "اختيارات شوقي غريب وجهازه كانت متوقعة وهم المجموعة التي شاركت في التجهيزات والتحضيرات معه الجهاز من قبل، فبالتالي هم أفضل مجموعة ممكنة من اللاعبين الشباب ومتوقع ظهور البعض منهم بشكل جيد جدا، خاصة أن المنتخب الأولمبي يمتلك عناصر جيدة تمتلك الخبرات".

ويكمل الناقد الرياضي حديثه معلقا على اختيارات الثلاثي فوق السن: " كنت أتمنى أن يتم الاختيار على مستوى جميع الخطوط وليس خط الدفاع فقط وخاصة أن المنتخب الأولمبي يمتلك عناصر جيدة في هذا المركز، كنت أفضل ضم طارق حامد بدلا من محمد صلاح لتدعيم خط الوسط، أو حمدي فتحي، وكان من الممكن ضم محمد شريف لما يقدمه مع الأهلي وأيضا يمكن الاستفادة منه بعد غياب صلاح ومصطفى محمد، كان من الممكن أن يكتفي الجهاز الفني بضم قلب دفاع واحد فقط".

ويتم الناقد الرياضي تصريحاته بالقول: "في النهاية شوقي غريب يتحمل اختياراته ومن المؤكد أن القائمة اختيرت وفقا لخطته التي سيلعب بها في دورة الألعاب الأولمبية، و نتمنى لهم التوفيق و تقديم أفضل مستوى مطلوب من الجهاز و اللاعبين و الوصول لأبعد نقطة في البطولة".