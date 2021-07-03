رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021 (البيام) عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021 (البيام)، ازداد البحث بكثرة من قبل أولياء الأمور والطلاب في البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم المتوسط أو ما يعرف (البيام) والإطلاع على نتائجهم، فقد سادت هناك حالة من القلق والتوتر حول الكشف عن النتائج، فقد أكد موقع الديوان الوطني للامتحانات أنه بمجرد الإنتهاء من تصحيح الامتحانات و اعتمادها بشكل رسمي، سوف ترفع عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ، أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول عن طريق المواقع الالكترونية برقم التسجيل للحصول عليها بشكل مباشر، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2021 .

نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

أوضح موقع الديوان الوطني أنهم الأن في مرحلة رصد الدرجات ورفعها عبر الموقع الإلكتروني بكل دقة وشفافية دون حدوث أي أخطاء، بالإضافة إلى أن عدد التلاميذ جاء كبير جداً فقد تخطى عدد الطلاب 6000 طالب في الولايات الجزائرية، فلابد من التصحيح والمراجعة بشكل دقيق وإعتماد كافة النتائج ورفعها عبر الموقع الإلكتروني حتى يتثنى لكافة الطلاب الحصول عليها بكل سهولة، والحصول عليها برقم التسجيل الخاص بالطالب.

أوضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن النتائج مرتفعة للغاية ومشابة للعام الماضي.

موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2021

أكدت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن نتائج شهادة التعليم المتوسط (البيام )سوف ترفع على الموقع الإلكتروني الخاص بها و هو موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات يوم الإثنين القادم 5 جوان 2021 ، فلم يتبقى على إعلان النتائج سوى ساعات قليلة، وتبداً ظهور النتائج وسوف يتم رفعها عبر المواقع الإلكترونية، يمكن للطالب زيارة موقع الديوان الوطني للاطلاع على النتيجة برقم التسجيل.

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ.

يجب عمل حساب جديد إذا لم يكن لدى ولي الأمر حساب.

يتم عملية تسجيل الدخول.

تحديد شهادة التعليم المتوسط.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

وسوف تعرض لك عند ظهورها بشكل رسمى.

رابط الإستعلام عن نتائج البيام عبر موقع فضاء أولياء التلاميذرابط نتيجة التعليم المتوسط البيام 2021