موعد التقديم في بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات السعوديين 1443هـ

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موعد التقديم في بوابة القبول الموحد ، وهي البوابة الإلكترونية الرسمية، للقبول في منطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، كما أعلنتها مساء أمس وزارة التعليم السعودية، والذي سيبدأ فتح باب التسجيل به، بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 من شهر يوليو للعام 2021م، الموافق 24 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، والذي سيستمر باستقبال رغبات، الطلاب والطالبات السعوديين، في التسجيل والتقديم للجامعات الحكومية، وأيضًا للكليات التقنية في الرياض، حتى يوم السبت 10 من شهر يوليو 2021م، الموافق 30 من شهر ذي القعدة 1442هـ، بمشيئة الله وفق ضوابط التسجيل، والعديد من الشروط التي وضعتها، وزارة التعليم السعودية، لتنظيم القبول في الجامعات، والكليات التقنية بالسعودية، والتخصصات المتاحة للعام الدراسي الجديد 1443هـ.موعد التقديم في بوابة القبول الموحد
إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن بوابة القبول الإلكتروني الموحد، هي بوابة مخصصة لخريجي الثانوية العامة السعودية، يتم من خلالها تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الحكومية السعودية، والكليات التقنية في منطقة الرياض إلكترونيًا، والتقديم الإلكتروني أصبح سمة أساسية للتعامل، وفق أحدث قرارات وزير التعليم، ونظام التعليم بالسعودية المعدل، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية، بعدم التزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الأخرى، لتفادي انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، حتى أن دخول الطلاب والطالبات للحرم الجامعي، لا يجوز إلا بتأكيد محصن، حتى يسمح له بالدخول.ضوابط التسجيل والالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية عبر البوابة الموحدة للقبول 1443هـ
كما وجب التنويه، أنه يجب على الطلاب والطالبات السعوديين، وفق ضوابط وشروط التسجيل التالي:
- أولًا أثناء ترتيبهم للرغبات، الحرص على إدخال عدد أكبر من الرغبات، ومرتبة بشكل منطقي، دون التقيد بعدد الرغبات الإجباري، فذلك يزيد من فرصة الطلاب، في القبول بأحد التخصصات الجامعية، أو الكليات التقنية في منطقة الرياض.
- كذلك يجب على الطلاب ملء رغبات الالتحاق بأنفسهم، ويعد الطالب مسؤول عن صحة البيانات التي يتم تسجيلها عبر البوابة.
- كما لا يحق للطلاب المفصولين لأسباب تعليمية، أن يقوموا بإعادة التقديم لنفس الجامعة أو الكلية التقنية المفصول منها، ويمكنه التقدم للقبول في جامعة أخرى.
- كذلك وفق نظام الجامعات والكليات التقنية، يمنع قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة، أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.
- في النهاية يتم منع قبول أو تحويل، الطلاب المفصولين تأديبيًا من أي جامعة أو كلية تقنية أخرى.
ولراغبي معرفة الكليات والجامعات المراد الالتحاق بها في الرياض، نذكرها كالتالي:
- أولًا جامعة الملك سعود.
- ثم جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
- كذلك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- يليها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
- جامعة شقراء.
- كذلك جامعة المجمعة.
- في النهاية الكليات التقنية في منطقة الرياض.
وفي الختام للطلاب والطالبات السعوديين، الراغبين في التسجيل مع بوابتي القبول الموحد الإلكتروني، اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- الدخول على أحد رابطي بوابة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب أو الطالبات التالي
www.rbu-admit.edu.sa/rgu
www.rbu-admit.edu.sa/rbu
- يلي ذلك القيام باختيار أيقونة تقديم جديد، واضغط عليها.
- ثم قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة، بشكل صحيح، في صفحة التسجيل، وبعد الانتهاء، قم بالضغط على أيقونة تابع التسجيل.
- قم باختيار أيقونة موافق، بعد قراءة الشروط والأحكام واضغط عليها.
- يلي ذلك صفحة بيانات الطالب أو الطالبة، التي يلزم تعبئتها، فقم بذلك وتأكد كتابتك لكافة البيانات بشكل دقيق، ثم اضغط على أيقونة حفظ البيانات.
- ستظهر لك بعد ذلك، صفحة إدخال الرغبات، قم بإدخال أكبر عدد من الرغبات، للحصول على فرصة أكبر في الفرز الإلكتروني.
- بعد ترتيب رغباتك، بشكل دقيق، قم بالضغط على أيقونة حفظ الرغبات، لتظهر لك جميع الرغبات التي قمت باختيارها.
- بإمكانك تعديل ترتيب الرغبة، بالتظليل عليها، واضغط عليها وسحبها في الترتيب الذي تريده، واضغط على حفظ الرغبات بعد التعديل.
- في النهاية وبعد إتمام كتابة رغباتك وتنسيقها، فبذلك تكون قد أتممت عملية قبولك ببوابة القبول الموحد الإلكتروني.
الوسوم
موعد التقديم في بوابة القبول الموحد ، وهي البوابة الإلكترونية الرسمية، للقبول في منطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، كما أعلنتها مساء أمس وزارة التعليم السعودية، والذي سيبدأ فتح باب التسجيل به، بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 من شهر يوليو للعام 2021م، الموافق 24 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، والذي سيستمر باستقبال رغبات، الطلاب والطالبات السعوديين، في التسجيل والتقديم للجامعات الحكومية، وأيضًا للكليات التقنية في الرياض، حتى يوم السبت 10 من شهر يوليو 2021م، الموافق 30 من شهر ذي القعدة 1442هـ، بمشيئة الله وفق ضوابط التسجيل، والعديد من الشروط التي وضعتها، وزارة التعليم السعودية، لتنظيم القبول في الجامعات، والكليات التقنية بالسعودية، والتخصصات المتاحة للعام الدراسي الجديد 1443هـ.موعد التقديم في بوابة القبول الموحد
إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن بوابة القبول الإلكتروني الموحد، هي بوابة مخصصة لخريجي الثانوية العامة السعودية، يتم من خلالها تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الحكومية السعودية، والكليات التقنية في منطقة الرياض إلكترونيًا، والتقديم الإلكتروني أصبح سمة أساسية للتعامل، وفق أحدث قرارات وزير التعليم، ونظام التعليم بالسعودية المعدل، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية، بعدم التزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الأخرى، لتفادي انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، حتى أن دخول الطلاب والطالبات للحرم الجامعي، لا يجوز إلا بتأكيد محصن، حتى يسمح له بالدخول.ضوابط التسجيل والالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية عبر البوابة الموحدة للقبول 1443هـ
كما وجب التنويه، أنه يجب على الطلاب والطالبات السعوديين، وفق ضوابط وشروط التسجيل التالي:
- أولًا أثناء ترتيبهم للرغبات، الحرص على إدخال عدد أكبر من الرغبات، ومرتبة بشكل منطقي، دون التقيد بعدد الرغبات الإجباري، فذلك يزيد من فرصة الطلاب، في القبول بأحد التخصصات الجامعية، أو الكليات التقنية في منطقة الرياض.
- كذلك يجب على الطلاب ملء رغبات الالتحاق بأنفسهم، ويعد الطالب مسؤول عن صحة البيانات التي يتم تسجيلها عبر البوابة.
- كما لا يحق للطلاب المفصولين لأسباب تعليمية، أن يقوموا بإعادة التقديم لنفس الجامعة أو الكلية التقنية المفصول منها، ويمكنه التقدم للقبول في جامعة أخرى.
- كذلك وفق نظام الجامعات والكليات التقنية، يمنع قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة، أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.
- في النهاية يتم منع قبول أو تحويل، الطلاب المفصولين تأديبيًا من أي جامعة أو كلية تقنية أخرى.
ولراغبي معرفة الكليات والجامعات المراد الالتحاق بها في الرياض، نذكرها كالتالي:
- أولًا جامعة الملك سعود.
- ثم جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
- كذلك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- يليها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
- جامعة شقراء.
- كذلك جامعة المجمعة.
- في النهاية الكليات التقنية في منطقة الرياض.
وفي الختام للطلاب والطالبات السعوديين، الراغبين في التسجيل مع بوابتي القبول الموحد الإلكتروني، اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- الدخول على أحد رابطي بوابة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب أو الطالبات التالي
www.rbu-admit.edu.sa/rgu
www.rbu-admit.edu.sa/rbu
- يلي ذلك القيام باختيار أيقونة تقديم جديد، واضغط عليها.
- ثم قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة، بشكل صحيح، في صفحة التسجيل، وبعد الانتهاء، قم بالضغط على أيقونة تابع التسجيل.
- قم باختيار أيقونة موافق، بعد قراءة الشروط والأحكام واضغط عليها.
- يلي ذلك صفحة بيانات الطالب أو الطالبة، التي يلزم تعبئتها، فقم بذلك وتأكد كتابتك لكافة البيانات بشكل دقيق، ثم اضغط على أيقونة حفظ البيانات.
- ستظهر لك بعد ذلك، صفحة إدخال الرغبات، قم بإدخال أكبر عدد من الرغبات، للحصول على فرصة أكبر في الفرز الإلكتروني.
- بعد ترتيب رغباتك، بشكل دقيق، قم بالضغط على أيقونة حفظ الرغبات، لتظهر لك جميع الرغبات التي قمت باختيارها.
- بإمكانك تعديل ترتيب الرغبة، بالتظليل عليها، واضغط عليها وسحبها في الترتيب الذي تريده، واضغط على حفظ الرغبات بعد التعديل.
- في النهاية وبعد إتمام كتابة رغباتك وتنسيقها، فبذلك تكون قد أتممت عملية قبولك ببوابة القبول الموحد الإلكتروني.
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