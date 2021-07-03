نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 رفع نتيجة البيام علي الرابط المباشر المحدد من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، وفقا للتعديلات التي أجراتها الوزارة مؤخرا بخصوص تقديم موعد إعلان نتائج البيام بعد أن انتهت من تصحيح نماذج الإجابة لهذا العام الذي عان منه الكثيرون نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والمنتشر في الكثير من الولايات بالجزائر، واستكمالا لهذه الإجراءات أعلنت الوزارة أن نتائج البيام ستكون متاحة علي الموقع الإلكتروني الخاص بها، لذا سنوضح للجميع أبناءنا الطلاب والطالبات ساهل الطرق لاستخراج نتيجة المتوسطة 2021 من خلال رابط مباشر، وقبل البدء ننوه في حالة التعثر في الوصول إلى النتيجة وضح لنا في التعليقات كي نساعدك بصندوق التعليقات اسفل المقال.

يبحث ما يقارب من 640 ألف طالب وطالب عن رابط نتيجة البيام 2021، وذلك بعد أن وفرت وزارة التربية الوطنية جميع النتائج إلكترونيا وإعلانها عن سرعة تصحيح أوراق التلاميذ في هذه المرحلة، حيث بينت الوزارة أن الأنباء الأولية لنتائج الطلاب مبشرة جدا، الأمر الذي اسعد الملايين بكافة ولايات الجزائر، لذا اصبح الآن متاح للجميع الدخول علي موقع البيام bem.onec.dz واتباع الخطوات البسيطة التي لا تستغرق منك ثواني معدودة كي تتمكن من الحصول علي كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط.

كشف وزير التربية الوطنية خالص التمنيات والتبريكات لكل من يحلفه الحظ في الحصول علي اعلي الدرجات في مرحلة المتوسطة 2021، وننوه علي موقع عرض النتائج الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي ضرورة حجز رقم التسجيل والرقم السري وفي حالة معرفه أين تجد هذه الأرقام حيث أنها الأرقام المدونة علي الاستعداء الخاص بالامتحان، واكد أن اليوم الأول لعرض النتائج سيكون الاطلاع علي النتائج مختصر، وفي اليوم التالي سيكون متاح كشف النقاط للجميع عبر رابط النتائج في موقع الديوان الوطني.

خطوات استخراج نتائج المتوسط 2021

وفقا إلى ما أصدرته وزارة التربية أن رفع نتائج البيام 2021 ستكون متاحة علي الموقع اليوم الموافق 3 جوان يتمكن كل مرشح استبيان نتيجة هذه المرحلة من خلال الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى رابط رفع النتيجة المباشر ( الديوان الوطني ).

). القيام بتسجيل رقمك السري و كتابة رقم التسجيل.

حل السؤال الحسابي القصير (5+10).

النقر علي أيقونة (استظهار النتيجة).

وصلنا للنهاية والتي نتمنى للجميع التوفيق ونؤكد مره أخري استعدادنا الكامل لمساعداتكم في الوصول للنتيجة في التعليقات اكتب رقمك في التعليقات كي نتمكن من المسهمة في وصول النتيجة إليك في اسرع وقت وذلك اسفل هذا التقرير نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 رفع نتيجة البيام علي الرابط المباشر.