بايدن يرشح أول امرأة فى منصب سفيرة أمريكا لدى ألمانيا

ويأتى اختيار جوتمان، الخبيرة الأكاديمية فى الشئون السياسية، قبيل الزيارة المتوقعة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للبيت الأبيض منتصف الشهر الجاري، التى قد تكون آخر زيارة لها وهى فى منصبها الحالي.
وفى حالة المصادقة على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ بالكونجرس، فإن جوتمان ستكون أول امرأة تشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا، وهو المنصب الذى ظل شاغرا لأكثر من عام، بعد استقالة ريك جرينيل السفير الأمريكى السابق لدى ألمانيا فى يونيو الماضي، والذى عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.
من ناحية أخرى، رشح بايدن فيرجينيا بالمر كسفيرة لدى غانا، وجيفرى هوفينيير لدى كوسوفو، وتشانتيل وونج كمديرة أمريكية للبنك الآسيوى للتنمية وهو منصب بدرجة سفير.
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