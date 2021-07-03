السيسي يفتتح "3 يوليو".. أحدث قاعدة بحرية غربي مصر

يفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، قاعدة "3 يونيو" البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن قاعدة "3 يوليو" هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأضاف راضي أن القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الـمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة "3 يوليو" إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وفق راضي.

وستكون القاعدة الجديدة بمثابة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وتقع القاعدة على إمتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تزيد عن (10) ملايين متر مربع بموقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية ويحقق المزيد من القدرات الإضافية حيث تعد نقطة انطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أي مخاطر في البحر المتوسط.

وتشمل قاعدة "3 يوليو" (74) منشأة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات

وآخر للتدريبات المشتركة فضلا عن رصيف حربي بطول (1000) متر وعمق (14) متر.