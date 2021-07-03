وانج يى: الصين لم تعد كما كانت قبل 100 سنة ولن نقبل تدخلات خارجية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفيستى" الروسية، قال الوزير فى حفل افتتاح منتدى السلام العالمى التاسع فى بكين: "لا تتدخل الصين فى السياسات والشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا تعيق نموها وتطورها، ولكننا لن نتسامح كذلك مع أى دولة تتدخل فى شؤوننا الداخلية أو تحاول عرقلة نمونا".
كما نوه الوزير إلى أن الصين اليوم لم تعد كما كانت قبل 100 سنة، مشددًا على أنه "لا ينبغى لأحد أن يقلل من قوة الإرادة الثابتة للشعب الصينى وقدرته، على الدفاع عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية".
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