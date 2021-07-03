رابط نتائج التعليم المتوسط 2021 واستخراج كشف نقاط الفصل الثاني متوسط bem.onec.dz

يزداد البحث عن استخراج كشف نتائج التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل من موقع وزارة التربية الوطنية فضاء اولياء التلاميذ. عبر الموقع الالكتروني tharwa.education.gov.dz 2021bem من أجل الاطلاع على نتائج البيام 2021 بعد الانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz 2021 الذي يمكن من خلاله ايضا استخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021. كما يعلم الجميع ان وزارة التربية في الجزائر قد حددت موعد الخامس من جويلية كأقصى تقدير لاعلان النتائج وسوف نتعرف عبر هذه المقالة على طريقة استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل

نتائج التعليم المتوسط 2021

جميع الطلاب واوليائهم في الجزائر يبحثون عن رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ وكذلك رابط موقع الديوان الوطنى للامتحانات والمسابقات لاستخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط ”البيام” في الجزائر، بمجرد ظهورالنتائج وهو أمر متوقع في غضون ساعات قليلة وسيتعرف جميع الطلاب على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط الكترونيا من خلال الروابط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

يمكن للطلاب الحصول على نتائج البيام برقم التسجيل بمجرد الاعلان عنها من قبل وزارة التربية في الجزائر باتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

يجب ادخل رقم التسجيل الخاص بالطالب.

كتابة الرقم السري

الاجابة على السؤال الواضح في الشاشة

انقر على ايقونة الاستعلام.

فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021

من الواجب على كل ولي تلميذ التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ من أجل الاطلاع على كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 أو استخراج كشف نقاط الفصل الثاني للجميع المستويات التعليمية ويكون تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2021 عبر الخطوات التالية:

عليك بالولوج إلى فضاء الأولياء عبر الرابط: https://tharwa.education.gov.dz

ستظهر لك واجهة الموقع، تنقرعلى تسجيل جديد

كتابة كافة بياناتك

ادخال جميع معلومات ولي الأمر

ثم سيفتح لك الموقع في واجهته الرئيسية، انقر على الأبناء المتمدرسين

النقر على تسجيل جديد

يجب عليك ادخال جميع معلومات الأبناء المتمدرسين

بعد طباعة النموذج المأخوذ من الموقع ، يذهب الولي إلى المدرسة التي يدرس فيها ابنه من اجل التوقيع عليها من طرف مدير المدرسة ، يتلقى الولي وصل استعلام وسيتم تنشيط حسابه ويمكنه فقط الوصول إليه باستخدام عنوان بريده الإلكتروني وكلمة المرور التي اختارها. كما يمكنه استعلام نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2021 .

نتائج البيام 2021 برقم التسجيل bem onec dz

ساعات قليلة لظهور نتائج البيام، حيث ينتظر العديد من الطلاب وأوليائهم في الجزائر موعد رؤية النتائج ، علاوة على ذلك أعلنت وزارة التربية الوطنية نسب النجاح لطلاب شهادة التعليم المتوسط ، وتقدر النسبة بحوالي 64٪.، وحاليا يتم رفع النتائج على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وسوف يتعرف جميع الطلاب على نتائج التعليم المتوسط 2021.