جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى أن رصد الهزة تم عند الساعة 20:14 مساء الجمعة بتوقيت UTC.
وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 605 كيلومترات، وعلى بعد 470 كم جنوب شرقى مدينة سوفا عاصمة فيجي، وأنه لم يتم تسجيل أى إصابات أو أضرار جراء الهزة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دولة فيجى التى تمثل مجموعة من الجزر فى الجزء الغربى من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة بقوة 6.1 درجة قرب سواحل فيجى فى المحيط الهادئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.