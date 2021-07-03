مأساة عائلتين مسلمتين في كندا.. حريق يقتل 7 بينهم أطفال

لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 أطفال، بعدما شب حريق هائل في منزل كانت فيه عائلاتان مسلمتان وقتها في مدينة تشيسترمير بمقاطعة ألبرات الكندية.
وذكرت وسائل إعلام كندية، ليل الجمعة السبت، أن 5 أشخاص نجوا من الحريق بأعجوبة.
وقالت نقلا عن السلطات إنه لم يتم تحديد سبب الحريق لكن التحقيق الأولي لا يشير إلى وجود نشاط إجرامي.
وذكرت الشرطة الكندية أن المتوفين في الحريق هم رجل وامرأة يبلغان من العمر 38 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 35 عاما، وطفلان (ولد وبنت) يبلغان من العمر 12 عاما.
وكان أصغر الضخايا طفل في الرابعة من عمره وطفلة في الثامنة.
وقالت شرطة الكندية إن عائلتين مرتبطتين كانتا تقيمان في المنزل ذاته عند اندلاع الحريق، وفق هيئة الإذاعة الكندية الرسمية.
ومن جانبه، ذكر موقع ( calgaryherald) المحلي في مقاطعة ألبرتا أن المنزل مملوك لشخص مسلم اسمه أمجد كمال، الذي نجا من الحريق.
ونقل الموقع عن الجار خليل بهاتي إن أمجد كان يستضيف عائلة شقيقه أسد وأطفاله الثلاثة في حفل شواء، وظلوا معهم بعد ذلك في المنزل، إلى أن وقع الحريق.
وبحسب بهاتي، استيقظ كمال على اندلاع النيران، وراح ينقذ الأطفال بالداخل، حيث تمكن من إنقاذ أربعة من الأطفال، وبينما نجا أمجد توفي شقيقه أسد كمال وزوجتهما رفيعة كمال وبتول رشيد.
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