"مارش الكعب العالي" يشعل موجة غضب ضد النساء

اشتعلت موجة غضب في أوكرانيا بعد قيام مجندات بالسير في عرض عسكري منتعلات الكعب العالي، في تنميط لصورة المرأة، ما جعل المشهد محط سخرية للجميع.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، السبت، أن السلطات الأوكرانية وجدت نفسها وسط موجة من الجدل بعد انتشار صور المجندات بالكعب العالي.

وجاء العرض ضمن استعدادات أوكرانيا للاحتفال الشهر المقبل بمرور 30 عاما على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي السابق.

ونقل موقع معلومات وزارة الدفاع الأوكرانية عن المتدربة إيفانا ميدفيد قولها "للمرة الأولى يتم التدريب بأحذية بكعب".

وأضافت ميدفيد "الأمر أصعب قليلا مما هو عليه في أحذية الجيش لكننا نحاول".

وأثار الأمر سيلا من الانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان.

وفي انتقادهم لهذه الخطوة، ظهر عدد من المشرعين الأوكرانيين، المقربين من الرئيس السابق بيتور بوروشنكو، مرتدين أزواجا من أحذية الكعب العالي وشجعوا وزير الدفاع الكعب العالي في العرض العسكري أسوة بالمجندات.

وقالت النائبة إينا سوفسون إن الأمر ينطوي على مخاطر صحية، مضيفة " لا يمكن تخيل فكرة أكثر سخافة وضررا" من ارتداء هذا الحذاء.

وأضافت أيضا أن النساء المجندات في أوكرانيا، مثل الرجال، يخاطرن بحياتهم و "لا يستحقن السخرية".

وتخدم الآن أكثر من 31 ألف امرأة في القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أكثر من 4 آلاف ضابطة.