“بالحساب الخاص” معادلة الثانوية بالإمارات على رابط sso.moe.gov.ae واستخراج نتائج الثانوية

معادلة الثانوية بالإمارات التي أعلن موقع وزارة التربية والتعليم بالدولة عن ضرورة أن يقوم الطلاب الناجحين في الصف الثاني عشر بضرورة تحضير الأوراق الخاصة بمعادلة الثانوية، للحاصلين على الثانوية من الخارج، وكذلك معادلة الجامعات الإماراتية، وذلك للتحضير للتقديم في الجامعات الإماراتية في العام الدراسية المقبل 1442-1443، وقامت الوزارة عبر رابطها الرسمي بنشر إلية التقديم المباشر والسهل لتيسير الإجراءات والانتهاء منها.

حيث قام موقع وزارة التعليم بالدولة إعلان تبريكات للطلاب الذين تم إعلان نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة لهم وقام بدعوة الراغبين في الالتحاق بالجامعات في دولة الإمارات أو الراغبين في التحويل كذلك إلى الجامعات في الدولة إلى عمل معادلة الشهادات الخاصة بهم مع اتباع الشروط الواجب اتباعها وتحضير الأختام اللازمة لضمان سلامة الإجراءات المؤهلة لدخول عام جديد بدون مشاكل.

الاستعلام عن نتائج الثانوية بدولة الأمارات

كان من المقرر أن يتم إعلان نتائج الطلاب بالصف الثاني عشر أو الثانوية الإماراتية في الرابع من يوليو 2021 إلا أن موقع الوزارة أعلن ظهور النتائج عبر الرابط الخاص بالنتائج، حيث قام موقع وزارة التعليم بالدولة بإعلان نتائج الطلاب على رابط وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتائج باتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على رابط استخراج نتائج الثانوية لتسجيل الدخول بالهوية الرقمية. يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب. يقوم بكتابة كلمة المرور. أو يتم الدخول برقم الجلوس على رابط موقع معلوماتي الخاص بوزارة التعليم الرسمي. يتم تسجيل الدخول. يقوم باتباع الخطوات واستخراج النتائج برقم الجلوس.

معادلة الثانوية بالإمارات 1442

يكون الدخول لعمل المعادلة للثانوية العامة والخاصة بالإمارات للحاصلين عليها من دول الخارج ضروريا لدخول العام الدراسي الجديد لسلام، حيث أعلن موقع الوزارة ما يلي:

عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة…نبارك لكم تخرجكم متمنين لكم التوفيق، وندعوكم للمسارعة للتقدم بطلب معادلة الشهادة الثانوية العامة. إن توفير معادلة الشهادات الثانوية العامة لطلاب المناهج الأجنبية بالمدارس الخاصة داخل الدولة شرط أساسي للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

خطوات عمل شهادات المعادلة للثانوية العامة

أولا: يتم تقديم طلب معادلة شهادة دراسية: حيث يتم إتمام إجراءات التصديقات على الصفوف الدراسية جميعها، الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، قبل أن يتم تقديم الحصول على المعادلة، على أن يتم اعتمادها بأختام من الجهات الرسمية: