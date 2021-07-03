ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول للطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق بعدما نشرت وزارة التربية العراقية النتائج. للعلم فإن طلاب الصف السادس الابتدائي اجتازوا امتحانات الدورالاول الشهر الماضي يونيو 2021 وسط الإجراءات والاحتياطات المكثفة التي تم اتخاذها والمراقبة أثناء الامتحانات لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة. ومن بين هذه الإجراءات الوقائية والاحتياطات، كما يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق الاطلاع على النتائج الكترونيا على شبكة الانترنت من المنزل دون التنقل إلى المدارس في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وسنتعرف على رابط وخطوات إستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2021.

نتائج السادس الابتدائي 2021

وزير التربية والتعليم العراقي تحدث عن النتائج وأكد أن تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات في كشوف النقاط تجري الآن وهي على وشك الاتمام ، لذا ستكون نتيجة الصف السادس متاحة على الإنترنت في الايام القادمة. على اقصى تقدير خلال هذا الأسبوع وفي جميع المحافضات العراقية. كما اكد الوزير أن معدلات النجاح لهذا الدور عالية ومعظم الطلاب قد نجحوا في امتحانات الف السادس الابتدائي. ويمكن الاطلاع على نتيجة السادس الابتدائي في العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية. وسنوضح لكم في الفقرة القادمة المواقع الاخرى التي يمكن من خلالها تحميل نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق.

إستعلام نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق

علاوة على ذلك ومن اجل معرفة النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق برقم الجلوس والاسم. يمكنك اتباع الخطوات التالية التي وضعتها وزارة التربية العراقية :

في البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

النقر على اختيار نتائج الامتحانات، وتحديد مرحلة طلاب الصف السادس الابتدائي

تحديد العام الدراسي والدور.

تدوين جميع بيانات الطالب المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس وغيرها.

في الاخير انقر على زر عرض النتيجة.

موقع وزارة التربية العراقية

يمكن أيضا الاطلاع وتحميل النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق على شكل pdf من خلال موقع ناجح و نتائجنا أو موقع السومرية نيوز أما الرابط الرسمي فهو موقع وزارة التربية العراقية والذي ستظهر عليه نتائج السادس الابتدائي 2021.