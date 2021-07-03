الأمم المتحدة تحذر من تجدد الصراع فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات فى إقليم تيجراى الإثيوبى بين مقاتلى "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" وقوات من عرقية الأمهرة والجيش الإريترى.





وقالت روزمارى ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولى: "هناك احتمال لمزيد من المواجهات وتدهور سريع فى الوضع الأمنى، وهو أمر مقلق للغاية"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك". وأضافت ديكارلو أن "وقفا لإطلاق النار يلتزمه جميع الأطراف لن يسهل تسليم مساعدة إنسانية فحسب، بل سيكون أيضا نقطة انطلاق للجهود السياسية الضرورية لرسم مسار للخروج من الأزمة". وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، أعلن حربًا ضد إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من أبناء الإقليم إلى السودان المجاورة، وسط ارتكاب القوات الإثيوبية والإريترية لجرائم حرب وتطهير عرقى ضد أبناء عرقية التيجراى.

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